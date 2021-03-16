Чем ближе к овощному сезону, тем чаще говорят о вреде нитратов. Есть миф - будто бы коммерсанты, которым безразлично здоровье народа, травят почву излишком азотных удобрений, чтобы вырастить большой ядовитый урожай.

В мифе есть частица правды. Для начала попробуем понять, зачем нужно удобрять почву соединениями азота, ведь азот - основная составляющая воздуха. Но растения не могут напрямую усваивать азот из воздуха. При недостатке азота задерживается образование хлорофилла, поэтому растения имеют бледно-зеленую окраску, задерживается их рост и развитие.

Азот - жизненно важный элемент. Без белка нет жизни, а без азота нет белка. Как же усваивается атмосферный азот? Часть связанного азота поступает в почву во время гроз. А еще существуют растения семейства бобовых, на корнях которых развиваются клубеньковые бактерии, способные связывать атмосферный азот, переводя его в соединения, доступные для растений. Наши предки давно это заметили, используя такие растения для обогащения почвы. Некоторые фермеры обогащают азотом почву, используя посадки бобовых - например, выращивая одновременно кукурузу и фасоль. Фасоль снабжает кукурузу полезными веществами, а кукуруза предоставляет фасоли свой ствол для роста.

Снимая урожай, мы уносим с поля вместе с ним огромное количество соединений азота - нитратов. Да, для нас они ядовиты. 8-15 граммов в расчете на человека - летальная доза. Но присутствуют в любом виде растительной пищи, и... никто не травится. Почему?

Без нитратов урожая не будет, их можно найти даже в органически выращенных овощах

Отравление нитратами не спутаешь с пищевым. Симптом нитратного - цианоз с синеватым цветом кожи, возникающий от недостатка кислорода. Ведь нитраты в организме переходят в нитриты, которые связываются с гемоглобином крови. И когда нитритов много, человеку начинает не хватать кислорода. Но количество нитратов в овощах мало, и, чтобы получить отравление, по подсчетам ВОЗ, надо съесть около 20 килограммов салата в сутки, или 30 килограммов свеклы, или 40 килограммов картофеля.

Из нитратов образуются и нитрозамины. Переизбыток нитрозаминов вызывает тяжелое отравление с поражением печени, с появлением конвульсий, в тяжелых случаях - и комы. Многочисленные исследования связывают нитрозамины с риском развития диабета, а также болезней печени, Альцгеймера и Паркинсона.

Итого: без нитратов урожая не получить, они будут даже в органически выращенном огурце! Но будет правильным принять меры по уменьшению их количества.Храним овощи в сухом прохладном месте, что снизит количество солей азотной кислоты: в картофеле - на 70 процентов через полгода, в моркови - на 65 процентов. А вот хранение в теплом и влажном месте способствует превращению солей азотной кислоты в плодах в нитриты и нитрозамины. В соленьях и маринадах нитраты переходят в рассол - к весне до 50 процентов (рассол - не пьем!). Наибольшее количество нитратов - в стеблях пряных трав, кочерыжке капусты, в сердцевине моркови, в кожуре огурцов и редиса, возле корки бахчевых, плодоножки кабачков и баклажанов. Интенсивное мытье, вымачивание и сушка овощей - это еще минус 20 процентов. Варка картофеля уничтожает до 80 процентов солей азотной кислоты, моркови - до 70 процентов, свеклы - до 40 процентов.