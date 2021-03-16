Новости

Депутат МГД Герасимов: В Москве отреставрируют первый памятник Есенину 18:00
В Петербурге задержали серийных налетчиков на офисы МФО 17:54
ФХР выразила соболезнования родным Тимура Файзутдинова 17:45
Фигурант дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО получил условный срок 17:39
Голикова рассказала о планах охвата школьников патриотическим воспитанием 17:39
Матвиенко: Общение родителей и учителей не должно ограничиваться чатами 17:33
Голикова: Люди до 29 лет составляют 34% безработных в России 17:23
Из Госдумы отозван проект о праве регионов усыплять бездомных животных 17:10
Сборная России по хоккею сыграет на ЧМ под флагом ОКР и c гимном IIHF 17:08
Граждане стали чаще регистрировать бизнес дистанционно через нотариуса 16:56
В Ленобласти в мусорном баке нашли фрагмент ноги 16:47
Минстрой: В России спрос на жилье превысил предложение 16:35
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб 16:35
Официально: новый Капитан Америка станет гомосексуалистом 16:08
В молодежном "Динамо" рассказали о главной мечте Тимура Файзутдинова 16:04
В России вышел документальный фильм о борьбе с деменцией 16:04
В Белгороде сотрудников ГИБДД заподозрили в выдаче прав за взятки 16:02
Гинцбург рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации от COVID-19 15:55
Первые эпизоды "Властелина колец" переснимут, премьера откладывается 15:39
Сенатор Инна Святенко: В Москве снижаются показатели безработицы 15:31
Собянин: В 2021 году планируем завершить реставрацию 100 памятников 15:24
Красовский призвал Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube 15:10
Гинцбург рассказал о планах испытаний "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ 15:05
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме 14:58
"ЭпиВакКорону" проверят на эффективность против штамма COVID-19 из ЮАР 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 16:50

Нитратное запугивание

Текст: Юрий Шевчук (председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый Крест")
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 54(8405)
Чем ближе к овощному сезону, тем чаще говорят о вреде нитратов. Есть миф - будто бы коммерсанты, которым безразлично здоровье народа, травят почву излишком азотных удобрений, чтобы вырастить большой ядовитый урожай.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В мифе есть частица правды. Для начала попробуем понять, зачем нужно удобрять почву соединениями азота, ведь азот - основная составляющая воздуха. Но растения не могут напрямую усваивать азот из воздуха. При недостатке азота задерживается образование хлорофилла, поэтому растения имеют бледно-зеленую окраску, задерживается их рост и развитие.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В Минсельхозе рассказали, что будет с ценами на сахар

Азот - жизненно важный элемент. Без белка нет жизни, а без азота нет белка. Как же усваивается атмосферный азот? Часть связанного азота поступает в почву во время гроз. А еще существуют растения семейства бобовых, на корнях которых развиваются клубеньковые бактерии, способные связывать атмосферный азот, переводя его в соединения, доступные для растений. Наши предки давно это заметили, используя такие растения для обогащения почвы. Некоторые фермеры обогащают азотом почву, используя посадки бобовых - например, выращивая одновременно кукурузу и фасоль. Фасоль снабжает кукурузу полезными веществами, а кукуруза предоставляет фасоли свой ствол для роста.

Снимая урожай, мы уносим с поля вместе с ним огромное количество соединений азота - нитратов. Да, для нас они ядовиты. 8-15 граммов в расчете на человека - летальная доза. Но присутствуют в любом виде растительной пищи, и... никто не травится. Почему?

Без нитратов урожая не будет, их можно найти даже в органически выращенных овощах

Отравление нитратами не спутаешь с пищевым. Симптом нитратного - цианоз с синеватым цветом кожи, возникающий от недостатка кислорода. Ведь нитраты в организме переходят в нитриты, которые связываются с гемоглобином крови. И когда нитритов много, человеку начинает не хватать кислорода. Но количество нитратов в овощах мало, и, чтобы получить отравление, по подсчетам ВОЗ, надо съесть около 20 килограммов салата в сутки, или 30 килограммов свеклы, или 40 килограммов картофеля.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Вводятся вывозные пошлины на ячмень и кукурузу

Из нитратов образуются и нитрозамины. Переизбыток нитрозаминов вызывает тяжелое отравление с поражением печени, с появлением конвульсий, в тяжелых случаях - и комы. Многочисленные исследования связывают нитрозамины с риском развития диабета, а также болезней печени, Альцгеймера и Паркинсона.

Итого: без нитратов урожая не получить, они будут даже в органически выращенном огурце! Но будет правильным принять меры по уменьшению их количества.Храним овощи в сухом прохладном месте, что снизит количество солей азотной кислоты: в картофеле - на 70 процентов через полгода, в моркови - на 65 процентов. А вот хранение в теплом и влажном месте способствует превращению солей азотной кислоты в плодах в нитриты и нитрозамины. В соленьях и маринадах нитраты переходят в рассол - к весне до 50 процентов (рассол - не пьем!). Наибольшее количество нитратов - в стеблях пряных трав, кочерыжке капусты, в сердцевине моркови, в кожуре огурцов и редиса, возле корки бахчевых, плодоножки кабачков и баклажанов. Интенсивное мытье, вымачивание и сушка овощей - это еще минус 20 процентов. Варка картофеля уничтожает до 80 процентов солей азотной кислоты, моркови - до 70 процентов, свеклы - до 40 процентов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано