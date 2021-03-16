Новости

Министр обороны Японии отменил встречу с коллегой из Украины 19:29
Стало известно, сколько россияне сэкономили в пандемию 19:29
В Беларуси начнут использовать биометрические документы 19:29
В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 19:23
Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России 19:22
Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным 19:14
Место на парковке у дома хотят закреплять за инвалидами 19:09
На Украине провалился первый аукцион по продаже тюрьмы 19:01
У 73 строящихся жилых комплексов высок риск стать проблемными 18:39
Детский тренер приговорен к 2 годам колонии за гибель 8-летнего хоккеиста 18:36
В Петербурге задержали водителя, выстрелившего в пассажира из ракетницы 18:34
Короля Испании объявили персоной нон грата в Каталонии 18:33
В Саранске пропавшая студентка из Ульяновской области найдена мертвой 18:29
В Госдуме оценили планы Зеленского о "Крымской платформе" 18:27
Космонавт Анна Кикина послужила прообразом новой куклы Barbie 18:25
Иммунолог назвал главные особенности южноафриканского штамма коронавируса 18:23
В Подмосковье на коляску с младенцем упала глыба льда 18:11
В Крыму суд арестовал работавшего на спецслужбы Украины россиянина 18:08
Матвиенко: Зарплаты учителям иногда повышали за счет увеличения нагрузки 18:06
Депутат МГД Герасимов: В Москве отреставрируют первый памятник Есенину 18:00
Голикова заявила о пробелах в знаниях школьников из-за дистанционного обучения 17:59
В Петербурге задержали серийных налетчиков на офисы МФО 17:54
ФХР выразила соболезнования родным Тимура Файзутдинова 17:45
Фигурант дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО получил условный срок 17:39
Голикова рассказала о планах охвата школьников патриотическим воспитанием 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 18:28
Рубрика: Спорт

На своей подаче

Каковы шансы россиянок выиграть турнир в Петербурге
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
Все сильнейшие российские теннисистки собрались на этой неделе в Санкт-Петербурге, где стартовал турнир категории WTA-500. На кортах мы увидим нашу первую ракетку Екатерину Александрову (33-й номер мирового рейтинга), а также Веронику Кудерметову (34), Светлану Кузнецову (39), Анастасию Павлюченкову (45), Дарью Касаткину (61) и других.

Победу на старте уже одержала Вера Звонарева (145), получившая уайлд-кард от организаторов. Она обыграла представляющую Австралию Арину Родионову, начавшую соревнования с квалификации, со счетом 6:1, 6:2. За выход в четвертьфинал Звонарева поспорит с француженкой Фионой Ферро, посеянной под третьим номером.

Фото: Наташа Морелло / РИА Новости
Медведев стал второй ракеткой мира

Вера будет выступать и в паре - вместе с Еленой Весниной, вернувшейся в Тур после рождения дочери. Вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать теннисные мамы должны были сыграть с Верой Лапко из Беларуси и Корнелией-Эмили Листер из Швеции. Наши теннисистки были в предвкушении от воссоединения в паре.

- С удовольствием сыграю с Леной, потому что прошло уже много лет с того момента, когда мы с ней в последний раз выступали в паре, - приводит слова Звонаревой пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге. - У нас были замечательные результаты, мы были в финале Уимблдона. У нас было взаимопонимание, которое, я надеюсь, осталось и поможет нам наладить хорошую парную игру.

Кстати, Весниной, так же как и Звонаревой, предлагали уайлд-кард в одиночную сетку. Но Лена призналась, что пока физически к этому не готова. Она вернулась в Тур на парном турнире в Дохе, а в одиночке стартует с началом грунтового сезона. Что касается Санкт-Петербурга, то Веснина рассчитывает, что победа достанется кому-то из россиянок.

- В одиночном разряде представлено много сильных участниц - невзирая на их рейтинг, - отметила Веснина. - Когда в сетке есть такие теннисистки, как Светлана Кузнецова, можно говорить о том, что на турнире заявлены игроки очень высокого уровня, с огромными заслугами. Наш состав девушек очень ровный, и каждая из них может выиграть эти соревнования.

В регионах Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Спорт Теннис Игроки Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом