Все сильнейшие российские теннисистки собрались на этой неделе в Санкт-Петербурге, где стартовал турнир категории WTA-500. На кортах мы увидим нашу первую ракетку Екатерину Александрову (33-й номер мирового рейтинга), а также Веронику Кудерметову (34), Светлану Кузнецову (39), Анастасию Павлюченкову (45), Дарью Касаткину (61) и других.

Победу на старте уже одержала Вера Звонарева (145), получившая уайлд-кард от организаторов. Она обыграла представляющую Австралию Арину Родионову, начавшую соревнования с квалификации, со счетом 6:1, 6:2. За выход в четвертьфинал Звонарева поспорит с француженкой Фионой Ферро, посеянной под третьим номером.

Вера будет выступать и в паре - вместе с Еленой Весниной, вернувшейся в Тур после рождения дочери. Вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать теннисные мамы должны были сыграть с Верой Лапко из Беларуси и Корнелией-Эмили Листер из Швеции. Наши теннисистки были в предвкушении от воссоединения в паре.

- С удовольствием сыграю с Леной, потому что прошло уже много лет с того момента, когда мы с ней в последний раз выступали в паре, - приводит слова Звонаревой пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге. - У нас были замечательные результаты, мы были в финале Уимблдона. У нас было взаимопонимание, которое, я надеюсь, осталось и поможет нам наладить хорошую парную игру.

Кстати, Весниной, так же как и Звонаревой, предлагали уайлд-кард в одиночную сетку. Но Лена призналась, что пока физически к этому не готова. Она вернулась в Тур на парном турнире в Дохе, а в одиночке стартует с началом грунтового сезона. Что касается Санкт-Петербурга, то Веснина рассчитывает, что победа достанется кому-то из россиянок.

- В одиночном разряде представлено много сильных участниц - невзирая на их рейтинг, - отметила Веснина. - Когда в сетке есть такие теннисистки, как Светлана Кузнецова, можно говорить о том, что на турнире заявлены игроки очень высокого уровня, с огромными заслугами. Наш состав девушек очень ровный, и каждая из них может выиграть эти соревнования.