Модная индустрия Петербурга в период пандемии поменяла стратегию

Пандемия внесла коррективы в планы Петербурга стать модной столицей России. В период самоизоляции фешен-индустрия Северной столицы, чтобы выжить, вынуждена была перейти на пошив защитных масок и комбинезонов. Но это не значит, что шансов на модное лидерство у города нет.

Согласно аналитике потребительской активности, сегмент продаж одежды и обуви в Петербурге значительно просел. Особенно провал был заметен весной прошлого года, когда продажи одежды упали до 70 процентов по отношению к 2019 году, потянув за собой всю модную индустрию города. А в ней трудятся значительное число горожан - около ста тысяч дизайнеров, несколько сотен швейных производств.

Эксперты между тем отмечают, что в период пандемии как раз спрос на швейные изделия кардинально изменился. Модные платья оказались невостребованными, зато резко вырос спрос на защитные маски. Представители модного бизнеса рассказывают, что когда спрос на одежду упал, они стали шить средства индивидуальной защиты - маски и комбинезоны. Перепрофилирование позволило бизнесу не только выжить в непростых условиях, но и даже неплохо заработать. По неофициальным данным, некоторые представители модного бизнеса лишь на пошиве масок и комбинезонов сумели не только сохранить свои рабочие коллективы, но и заработать в десять раз больше, чем год назад, когда они шили одежду, - до одного миллиарда рублей. Кто не сумел перестроиться под требования времени, был вынужден уйти с рынка.

Сегодня правительство разрабатывает список мер, которые должны помочь ретейлерам, поставщикам и производителям модной одежды пережить этот сложный период и восстановить производство. В свою очередь, представители швейного бизнеса также не сидят сложа руки. Один из выходов, который уже активно практикуют петербургские кутюрье, - онлайн-продажи. По словам основателя одного из модных домов Петербурга Виктории Тишиной, она всегда немного завидовала тем компаниям, которые даже в период кризисов не перестраивались под рынок, а перестраивали его под себя.

Во время самоизоляции покупатели большую часть времени стали проводить в свободной и удобной одежде

Для ее коллектива такой перестройкой рынка стали выход в "цифру" и продажа изделий на виртуальных площадках. "Мы понимали, что доходы и расходы наших покупательниц стали не такими, какими были до пандемии. Уйдя в интернет, мы создали специальные коллекции для тех, кто хочет выглядеть модно и стильно даже в такое непростое время", - рассказывает она. Виктория Тишина поясняет, что если до пандемии большинство покупок совершалось спонтанно - увидели симпатичную блузку, купили, принесли домой, поняли, что ошиблись, и убрали в шкаф до лучших времен, - то сейчас покупатели стали относиться к приобретению одежды более осмысленно. На первое место выходит соотношение цены и качества. На втором - дизайн. Кстати, по словам Виктории Тишиной, петербургские кутюрье увидели новый тренд - горожане переориентировались на свободную одежду, в моду вошел так называемый пижамный стиль. Сказалось влияние ковида - во время самоизоляции мы большую часть времени проводили в свободной и удобной одежде. И сегодня многие модницы предпочитают выходить на улицу чуть ли не в спортивных костюмах. "Открою вам маленькую тайну: мы на лето разрабатываем новую коллекцию из специального трикотажа - удобные костюмы, чем-то напоминающие спортивные, которые можно надеть в офис", - говорит она. Еще один модный тренд фешен-индустрии Северной столицы - одежда оверсайз. Как говорят дизайнеры, за время самоизоляции из-за сидячего образа жизни мы немного поправились. Даже бег вокруг дома не всем помог остаться в своем весе. А потому в моде этой весной свободные жакеты. И свободный универсальный стиль. "Женщина сама сможет обыграть свой наряд. Например, на работу она может надеть костюм, пойти на переговоры в туфлях на каблуке. А вечером в этом же костюме, но уже в кроссовках, встретиться с подругами в кафе", - уверена Виктория Тишина.

По мнению аналитиков, хотя наш город пока не стал модной столицей страны, но у него есть все шансы ею стать, как только восстановится рынок. Опросы показали, что период самоизоляции изменил отношение горожан к отечественному производителю. По данным социологов, при выборе одежды сегодня для каждого второго покупателя дополнительной мотивацией служит информация о том, что она сшита в нашей стране или в нашем городе. А общее количество интернет-запросов на крупнейшие российские бренды выросло за последнее время на 78 процентов. "У петербуржцев есть желание довериться отечественному производителю. Но порой им банально не хватает денег, чтобы покупать новую одежду, а представителям фешен-индустрии, пережившим период ковида, нужна поддержка города, чтобы развивать производство", - говорит социолог Наталья Смородина. А это значит, что Смольному стоит подумать о создании обещанного модного кластера на карте города, а также о льготах для тех, кто шьет и производит одежду.