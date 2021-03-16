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16.03.2021 08:57
Рубрика: Происшествия

Налетчики ограбили четыре офиса в Санкт-Петербурге

Текст: Михаил Фалалеев

Нападения происходили в Санкт-Петербурге в основном на офисы микрофинансовых организаций.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что неизвестный вошел в помещение на улице Уточкина и, угрожая ножом, забрал около 20 тысяч рублей. Позже на улице Ефимова он уже пугал сотрудников отделения банка пистолетом, его добычей стали пять тысяч рублей. Через два часа - еще один налет на офис микрофинансовой организации, расположенной на проспекте Маршала Жукова. Добыча опять невелика - всего две тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что разбои были совершены одним человеком. Более того, его уже разыскивают за аналогичное преступление, совершенное на прошлой неделе, когда 11 марта двое налетчиков ограбили микрофинансовую организацию, расположенную на Сенной площади. В тот раз, применив для угрозы нож, они отобрали около 50 тысяч рублей.

Одного из разбойников задержали в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в квартире одного из домов на Охтинской аллее. Чуть позже - второго. Оба оказались уроженцами Владикавказа, им по 22 года. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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