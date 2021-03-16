Новые меры поддержки помогут увеличить число малых предприятий в Арктике

Минвостокразвития подготовило законопроект, который позволит малым предприятиям Севера участвовать в госзакупках на льготных условиях. Предполагается, что эта преференция в числе прочих поможет остановить сокращение числа "малышей" в Арктической зоне РФ. За три года субъектов малого предпринимательства на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях стало меньше на 22 тысячи, а занятых в этой сфере - на 78 тысяч. Несмотря на господдержку, в трудном 2020 году темпы сокращения удвоились, отмечают эксперты.

Главная причина - высокие затраты на ведение бизнеса. В регионах России сложились совершенно разные предпринимательские экосистемы, отмечает директор центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов. Лучше всего бизнес чувствует себя в развитых агломерациях с благоприятными природными условиями, высоким спросом, доступом к банковскому капиталу и крупным рынкам. Плотность микро- и малых предприятий там составляет от 70 до 90 и больше на тысячу работников. А в среднем по Арктике - всего 32. Ее экосистема для бизнеса оценивается как слабая. На Северо-Западе проблема так или иначе касается пяти регионов.

- Низкая плотность малого бизнеса обусловлена колоссальными северными издержками, - пояснил Степан Земцов в ходе конференции на площадке института регионального консалтинга. - Для того чтобы открыть предприятие где-нибудь в средней полосе России, потребуется порядка 16 тысяч рублей на одного сотрудника. Грубо говоря, поставил палатку, нанял продавца - и все хорошо. Чтобы сделать то же самое в арктическом регионе, надо найти 285 тысяч на человека. Поэтому доля малого и среднего предпринимательства на Севере значительно меньше, чем в целом по стране.

Одна из главных статей предпринимательских расходов в АЗ РФ - выплаты работникам северных надбавок, гарантированных государством.

- Безусловно, для людей очень важны эти гарантии, сохранившиеся со времен советской бюджетной системы. Но и предпринимателям, которые при крайне низкой маржинальности бизнеса создают рабочие места и обеспечивают качество жизни, также нужна поддержка, - считает директор по развитию туркомплекса в Пинежском районе Архангельской области Анна Клепиковская. - Мы работаем в глубинке и, помимо прочего, несем большие логистические издержки. Парк находится в 200 километрах от Архангельска, регулярного транспортного сообщения нет, мы сами доставляем туристов по грунтовой дороге. Техника не выдерживала 38-градусных морозов, которые подолгу стояли минувшей зимой. У нас большие проблемы со связью и интернетом.

При этом к нам предъявляются такие же требования, как если бы мы работали в столице или где-то на юге.

Между тем от малого бизнеса порой зависит благополучие всей территории его присутствия. За год туркомплекс приносит поселку Пинега в виде различных платежей порядка девяти миллионов рублей - это треть муниципального бюджета.

Что нужно для потепления бизнес-климата в АЗ РФ? По мнению экспертов, для этой непростой территории нет какого-то единого универсального решения, которое бы стимулировало рост малого предпринимательства. Здесь не работают обычные рыночные механизмы, а бизнес зачастую играет важную социальную роль. При этом спрос на его товары и услуги во многом определяет государство, поскольку доля госсектора в экономике арктических регионов выше, чем в других.

Чтобы открыть предприятие в Арктике, нужно потратить 285 тысяч на сотрудника — в 15 раз больше, чем в другом регионе

Северным предпринимателям необходима комплексная поддержка с учетом тех условий, в которых они работают, считают специалисты. В прошлом году в АЗ РФ был запущен особый экономический режим, призванный снизить издержки бизнеса и постепенно выравнять условия для его ведения на Севере и в других регионах. Он сразу стал востребованным у малых предприятий.

- Сегодня уже более 50 компаний с проектами на общую сумму свыше 180 миллиардов рублей стали резидентами Арктической зоны. Они создадут пять тысяч новых рабочих мест. При этом около 80 процентов резидентов относятся к малому и среднему бизнесу. Поэтому системная поддержка арктических субъектов МСП является одним из приоритетных направлений нашей работы, - подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Большие надежды возлагаются на льготы по госзакупкам. Согласно законопроекту, если предприниматель, работающий на Севере, предложит в ходе торгов наименьшую цену, к ней будет добавлено еще 15 процентов. В итоге арктический бизнес сможет предлагать меньшую цену, чем его конкуренты из других регионов. Несправедливости в этом не будет, поскольку изначально они находятся в неравных условиях.

По данным Федерального казначейства, в 2017-2020 годах общий объем государственных и муниципальных закупок в районах Крайнего Севера составил 1,6 триллиона рублей. Поставки осуществили более миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них местных - всего 454 тысячи. За четыре года доля поставщиков, зарегистрированных в северных регионах, сократилась на треть. Законопроект в случае его принятия должен изменить ситуацию.

Кстати

Как полагает Степан Земцов, для малого бизнеса в АЗ РФ перспективны те направления, которые не требуют больших финансовых вложений в основные фонды. Это все, что связано с цифровой экономикой и онлайн-сектором. В Арктике можно создавать дата-центры, а также развивать альтернативную энергетику.

- Еще в советское время говорили о целесообразности строительства приливной электростанции в Белом море - к этой истории можно вернуться, - считает ученый. - Неплохо развивается на Севере все, что связано с дикоросами и рыбой, аквакультурой. В традиционном секторе, обслуживающем крупный добывающий бизнес, риски высоки - в случае, если сырье будет не очень востребованным, малые предприятия могут упасть. Но мы не говорим, что это направление не надо развивать.