В Кировском районе Ленобласти неспокойно. До 5 мая арестован глава района Алексей Кольцов. Высокопоставленного чиновника подозревают в том, что он допустил банкротство местного водоканала, которое, по версии следствия, было создано искусственно. Сам Кольцов предъявленных ему обвинений не признает. История запутанная и не единичная - муниципальные водоканалы во многих регионах буквально дышат на ладан, а крайними остаются потребители, ведь инженерные сети не ремонтируются годами из-за колоссальных задолженностей.

Вопросы к "Водоканалу Кировского района" у следователей возникли еще летом прошлого года. Тогда в отношении директора муниципального предприятия было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, руководительница водоканала заключала с контрагентами договоры на услуги по необоснованно высоким ценам. Спустя некоторое время у предприятия образовалась кредиторская задолженность в размере 634 миллионов рублей, что привело к началу процедуры банкротства.

Следователи полагают, что "Водоканал Кировского района" банкротили искусственно.

Сейчас кредиторы заключили с представителями должника мировые соглашения, в которых они отказываются от взыскания кредиторской задолженности на сумму 570 миллионов рублей.

Чисто теоретически расследование и процедура банкротства не должны затронуть потребителей: вода - это жизненно необходимый ресурс, поэтому отключать ее нельзя, кто бы ни обслуживал сети. Но проблема в том, что в период межвременья сложно рассчитывать на плановый ремонт и замену выходящих из строя труб, ведь это инвестиции в сотни миллионов рублей, которых у водоканалов в стадии банкротства попросту нет.

Отсутствие ремонта на протяжении многих лет может привести к очень печальным последствиям. Яркий пример - история в карельской Питкяранте, где водоканал-банкрот не смог содержать в нормальном состоянии сети, и в январе здесь на пять суток было остановлено водоснабжение.

Муниципальные водоканалы ветшают, а крайними остаются потребители, ведь инженерные сети не ремонтируются годами из-за колоссальных задолженностей

Причиной, как выяснили в прокуратуре Карелии, стало замерзание поверхностного участка центрального водопровода. Сети оказались в таком состоянии из-за ненадлежащего технического состояния коммунальной инфраструктуры, считают в надзорном ведомстве.

Сложная ситуация и в Республике Коми. Например, с 2016 года в стадии банкротства находится водоканал в Воркуте. Предприятие не может рассчитаться со своими главными кредиторами - энергетиками. Дело в том, что население города сокращается, но во многих многоэтажках в поселках воркутинского кольца продолжают жить по несколько семей. Даже если они вовремя оплачивают коммунальные услуги, поставка ресурса в такой дом все равно будет убыточной. Общий долг предприятия превышает 451 миллион рублей.

Единого алгоритма по спасению местных водоканалов нет. В Коми муниципальные водоканалы выживают самостоятельно, в Инте, например, после банкротства водоканала обслуживанием сетей занялось новое предприятие со статусом ООО. Также законодательство не запрещает водоканалу продолжать свою деятельность и после процедуры банкротства.

А в Ленобласти пошли по другому пути, объединяя все водоканалы в одну структуру.

Сейчас в регионе создан оператор - "Ленводоканал", по плану региональных властей в его состав должны войти все муниципальные водоканалы. Кировский район компания пока обслуживает частично.

По данным регионального правительства, "Леноблводоканал" оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в 14 из 18 районов области. После возбуждения уголовного дела в отношении главы Кировского района власти региона призвали ускорить передачу сетей на баланс "Леноблводоканала".

Руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль Ленобласти" Сергей Худяев говорит, что эта практика может быть успешной.

- Водоснабжение и водоотведение - это не самые маржинальные отрасли, как таковой прибавочной стоимости здесь не получить, зато нужно тратить серьезные ресурсы на обслуживание и плановый ремонт сетей. Как следствие, многие муниципальные предприятия не могут справиться с этой ношей. Банкротства затрагивают в основном водоканалы в небольших городах или районах с большим количеством частного сектора. Потребителей там значительно меньше, чем в мегаполисах, а протяженность сетей большая. Проводить ремонт, заменять трубы в таких условиях практически невозможно, придется в разы поднимать тарифы для населения, а иных ресурсов у предприятий просто нет. Когда появляется единый крупный оператор, то это становится более реальным, - констатирует Худяев и подчеркивает: вода - это стратегический ресурс, и у органов власти должна быть возможность контролировать предприятие, чтобы оно могло обеспечивать потребителей качественными услугами по водоснабжению и водоотведению.

Правда, рассчитывать на тотальный ремонт во всех районах даже в условиях большой компании сложно: износ водопроводных сетей в отдельных районах составляет 70 процентов.

Роман Искендеров, руководитель Центра государственно-частного партнерства Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, говорит, что практика создания областных водоканалов неоднозначна.

- Создание эффективного областного водоканала возможно только в том случае, если с помощью инвестиций (бюджетных или частных) происходит существенное улучшение производственно-хозяйственной деятельности предприятия (уменьшаются потери воды, увеличивается сбор платежей, снижается расход электроэнергии и реагентов, увеличивается подключение новых абонентов, повышается производительность труда работников).

Но, по словам эксперта, создание эффективного областного водоканала - задача сложная и длительная по ряду причин. Так, чаще всего областные операторы создают на базе планово-убыточных водоканалов. Что требует первые несколько лет бюджетного софинансирования операционных и инвестиционных расходов. Не каждый регион может себе такое позволить. Второй фактор: для повышения эффективности нового предприятия необходимо существенно менять тарифную и экономическую политику. Кроме того, в малых городах и сельских поселениях часто встречаются серьезные экологические проблемы. Например, вода в кранах оказывается ненадлежащего качества или требуется ремонт очистных сооружений. Инвестиции в модернизацию или создание новых инфраструктурных объектов крайне важны, но шансы, что они окупятся, стремятся к нулю.