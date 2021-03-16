Турсезон-2021 будет ориентирован на путешествия внутри страны

В марте начнется очередной этап программы туристического кешбэка, на которую правительство планирует выделить два миллиарда рублей. Вместе с ним стартует высокий туристический сезон, акцент в котором будет сделан на путешествия внутри страны. Лето будет горячим и вернет отрасль на допандемический уровень.

- Сезон 2021 года для внутреннего туризма обещает быть ударным. И удар придется не только на поток туристов к популярным местам отдыха, но и на их бюджет. Уже сегодня в некоторых отелях Краснодарского края, Крыма и Алтая на высокий сезон (июнь - сентябрь) наблюдается "остановка продаж", - комментирует Регина Рудакова, владелец Coati Travel.

Загрузка на летний сезон будет выше 2020 года и составит не менее 85 процентов, несмотря на то что на данный момент спрос по внутренним направлениям в России в среднем не превышает 70-80 процентов значения февраля 2020 года, соглашается Сергей Пирожников, основатель "Купибилет".

Главный тренд - путешественники планируют экономить, а рост стоимости авиа- и железнодорожных перевозок по сравнению с 2020 годом, безусловно, будет стимулировать к поездкам на личном транспорте. Сегодня путешествие на автомобиле семьи из трех-четырех человек на треть дешевле, чем путешествие на поезде или в готовых турах. По данным опроса "Едем-в-Гости.ру", традиционно около 36 процентов респондентов предпочитают совершать путешествия на своем транспорте, однако летом 2021 года уже свыше 40 процентов россиян запланировали посетить южные направления на своем авто. Очевидно, показатели были бы выше, но их сдерживают часто неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры, невысокое качество мест размещения и общепита по пути следования. Но отсутствие альтернативы и ограниченный бюджет мотивируют путешественников вновь и вновь повторять рискованное отпускное приключение. Таким образом, ситуация прошлого года, когда почти половина всего объема выручки платных дорог пришлась на М-4 "Дон" в сторону Крыма и Кавказа, может повториться, объясняет Максим Меженков, директор по развитию в "Мой Автопрокат".

В дальней перспективе загрузка трасс спровоцирует развитие инфраструктуры в регионах по пути следования. Повышение спроса на отдых внутри страны уже сейчас рождает предложение: становится больше оригинальных локаций для размещения: глэмпинги, экоотели, капсульные отели, бутик- отели, уединенные мини-гостиницы на берегу озера, в горах, уверена тревел-блогер Светлана Линтварева.

Однако вместе с ростом турпотока растут и цены на аренду и бронирование у морей - вероятно, в два-три раза выше инфляции, предполагает Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс". Это произойдет несмотря на то, что крупные операторы сформировали большое количество пакетов с глубиной бронирования до полугода, возможностей для организованного отдыха на российских курортах по приемлемой цене.

Остается открытым вопрос, насколько разумными будут аппетиты туроператоров и других участников отрасли, которые любым путем захотят компенсировать финансовые потери 2020 года? Ведь очевидно: бесконкурентная среда не будет вечной, уже сейчас конкуренцию российским курортам составляют турецкие, которые также хотят восполнить свои финансовые потери. Уже сейчас аналитики подсчитали: цены на отпуск здесь поднимутся на 10-15 процентов, а вот какое повышение ждет туристов на российских курортах, пока остается неясным.

Тем временем

Согласно данным ЦБ РФ, за 2020 пандемийный год траты россиян на зарубежный туризм сократились на два триллиона рублей по сравнению с предыдущими 12 месяцами.