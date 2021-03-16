Информация доставлялась через мобильную связь, космические аппараты "Экспресс", "Ямал" и Iridium. Система позволяла определять местонахождение объектов с точностью до 15 сантиметров. Ее можно использовать в картографических и топографо-геодезических работах, геологоразведке, морской геологии, при работе геоинформационных систем и беспилотных летательных аппаратов.
Ранее российские специалисты разработали первый в мире стандарт для спутниковой навигации в Арктике.
- Работа спутникового навигационного оборудования в Арктике имеет ряд особенностей, при этом в мире пока не существует норм и правил для его производителей и пользователей. Мы первыми занялись разработкой соответствующей научной и правовой базы с нуля, - сообщил заместитель руководителя инновационного центра "Российских космических систем" Валерий Глушков.
Еще одна передовая разработка российских ученых - система связи, которая позволяет передавать сигналы с помощью эффекта отражения от следов пролетающих в атмосфере Земли метеоров. Таким способом можно передавать сигнал на расстояние до 1,5 тысячи километров, поэтому его можно использовать, например, в Арктике. Метеорную радиосвязь можно применять там, где не работает обычная, сообщил замдиректора Высшей школы прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Сергей Завьялов. Чтобы охватить этой связью весь Северный морской путь, достаточно трех станций, каждая из которых представляет собой ноутбук, антенну и усилитель мощности. Исследования метеорной связи продолжаются, их планируется завершить до конца 2021 года.
Эксперты отмечают, что сегодня до полюсных областей планеты "дотягиваются" только спутники системы Iridium, принадлежащие США, поэтому их использование не всегда безопасно. Эта проблема уже решается. С 2024 года должна начать работу новейшая отечественная система спутниковой связи "Экспресс-РВ". Четыре космических аппарата будут выведены на высокоэллиптические орбиты и позволят полностью покрыть всю Россию, в том числе Арктическую зону и Северный морской путь. Ее основное отличие от других спутниковых систем в том, что появляется возможность обеспечить связью любой движущийся объект на территории РФ.