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16.03.2021 18:37

Взгляд с высоты

В Арктике опробовали первый российский сервис высокоточной спутниковой навигации
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 54(8405)
В России разработан первый сервис высокоточной глобальной навигации. В первую очередь его предполагается использовать в Арктике. Он уже опробован на маршруте Северного морского пути, сообщили в пресс-службе ГЛОНАСС.

Информация доставлялась через мобильную связь, космические аппараты "Экспресс", "Ямал" и Iridium. Система позволяла определять местонахождение объектов с точностью до 15 сантиметров. Ее можно использовать в картографических и топографо-геодезических работах, геологоразведке, морской геологии, при работе геоинформационных систем и беспилотных летательных аппаратов.

Новые меры поддержки помогут увеличить число малых предприятий в Арктике

Ранее российские специалисты разработали первый в мире стандарт для спутниковой навигации в Арктике.

- Работа спутникового навигационного оборудования в Арктике имеет ряд особенностей, при этом в мире пока не существует норм и правил для его производителей и пользователей. Мы первыми занялись разработкой соответствующей научной и правовой базы с нуля, - сообщил заместитель руководителя инновационного центра "Российских космических систем" Валерий Глушков.

Еще одна передовая разработка российских ученых - система связи, которая позволяет передавать сигналы с помощью эффекта отражения от следов пролетающих в атмосфере Земли метеоров. Таким способом можно передавать сигнал на расстояние до 1,5 тысячи километров, поэтому его можно использовать, например, в Арктике. Метеорную радиосвязь можно применять там, где не работает обычная, сообщил замдиректора Высшей школы прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Сергей Завьялов. Чтобы охватить этой связью весь Северный морской путь, достаточно трех станций, каждая из которых представляет собой ноутбук, антенну и усилитель мощности. Исследования метеорной связи продолжаются, их планируется завершить до конца 2021 года.

Система позволяла определять местонахождение объектов с точностью до 15 сантиметров

Эксперты отмечают, что сегодня до полюсных областей планеты "дотягиваются" только спутники системы Iridium, принадлежащие США, поэтому их использование не всегда безопасно. Эта проблема уже решается. С 2024 года должна начать работу новейшая отечественная система спутниковой связи "Экспресс-РВ". Четыре космических аппарата будут выведены на высокоэллиптические орбиты и позволят полностью покрыть всю Россию, в том числе Арктическую зону и Северный морской путь. Ее основное отличие от других спутниковых систем в том, что появляется возможность обеспечить связью любой движущийся объект на территории РФ.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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