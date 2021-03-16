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Рубрика: Общество

Готов к труду и тренажерам!

В Калининграде ввели скидки в фитнес-клубы отличникам ГТО
Текст: Светлана Песоцкая ("Российская газета", Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
Калининградские фитнес-клубы с 15 марта ввели скидки на абонементы для обладателей знаков отличия комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Эту инициативу местного министерства спорта и регионального отделения "Национального фитнес-сообщества" предложено распространить на всю территорию страны.

Первыми к акции подключились восемь организаций, рассказали в пресс-службе регионального минспорта. Обладатели "золотого", "серебряного" или "бронзового" знака отличия ВФСК ГТО могут получить скидку от 10 до 20 процентов в зависимости от решения руководства клуба. Причем бонусное предложение доступно всем, кто официально выполнил нормативы и получил подтверждение о получении знака отличия любой степени.

Минфин поддержал налоговый вычет на фитнес для детей

По словам заместителя председателя правительства Калининградской области- министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко, в Госдуме находится законопроект о предоставлении налогового вычета за траты на физкультурно-оздоровительные услуги.

- Мы считаем необходимым распространить наш положительный опыт на всю территорию РФ ресурсами "Национального фитнес-сообщества" при совместном взаимодействии с региональными министерствами спорта, - отметила президент "Национального фитнес-сообщества" Елена Силина, при этом уточнив, что направила соответствующее письмо в Министерство спорта РФ.
Фитнес-центры повышают стоимость карт

- Некоторые клубы идут на такое предложение впервые в своей истории и должны стать примером для нашего региона, - подчеркнула руководитель калининградского отделения "Национального фитнес-сообщества" Ника Кагановская.

Сейчас в самом западном регионе России функционирует свыше тридцати фитнес-центров различного масштаба, в которых тренируется около 30 тысяч человек, а также 25 центров тестирования ВФСК ГТО.

В регионах Общество Здоровье Спорт Спортивная жизнь Физкультура Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград В России возрождают нормы ГТО

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