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16.03.2021 18:55
Рубрика: Культура

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино "Артдокфест"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге 3 апреля начнется Международный фестиваль документального кино "Артдокфест" (АRTDOCFEST).
Фото: Пресс-служба фестиваля "Артдокфест" Фото: Пресс-служба фестиваля "Артдокфест"
Фото: Пресс-служба фестиваля "Артдокфест"

Из-за коронавирусной пандемии основные фестивальные события были перенесены с декабря на весну. Кроме времени года ведущий смотр кинодокументалистики меняет "прописку". В этом году партнерами "Артдокфеста" стали две старейшие площадки города - киноцентр "Дом кино" и Открытая киностудия "Лендок".

Фото: Кинокомпания Proline film
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В программе участвуют 36 картин из 14 стран: России, Беларуси, Польши, Германии, Швейцарии, Франции, Литвы, Норвегии, США, Венгрии, Португалии, Финляндии, Бельгии.

18 документальных лент конкурса - все это российские премьеры. Кроме того, можно будет увидеть 18 картин в параллельных программах.

В Северную столицу приедут многие российские участники фестиваля (зарубежным пока путь закрыт из-за эпидемических ограничений).

Фильмом открытия фестиваля выбрана документальная лента "Расторгуев" режиссера Евгении Останиной и продюсера Евгения Гиндилиса (мировая премьера). В 2018 году Александр Расторгуев был убит в Центральной Африке. Это очень личная история жены режиссера о том, как он жил.

Одна из главных "изюминок" конкурсной программы - украинская картина "Байконур. Вторжение" (режиссеры - Дмитрий Громов, Ангел Ангелов). Два парня отправляются в опасную экспедицию: им предстоит пересечь около 50 км негостеприимной пустыни, чтобы незаконно проникнуть в охраняемые ангары Байконура и понаблюдать за пуском ракеты. Жажда приключений помогает преодолеть страх быть пойманными, а исследование засекреченного объекта превращается в исследование себя.

Фото: Пресс-служба киностудии "Ленфильма"
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Одним из самых резонансных событий фестиваля, по словам составителей программы, станет показ восстановленной копии фильма Виктора Гинзбурга "Нескучный сад" (1993).

Гвоздь программы - новая картина члена Американской киноакадемии "Оскар", члена Российской киноакадемии "Ника", кинорежиссера Виталия Манского "Горбачев. Рай". Это фильм-портрет 90-летнего Михаила Горбачева, первого и последнего президента СССР. Президент "Артдокфеста" Манский представит свою работу петербургской публике 8 апреля в Доме кино.

Фестиваль продлится в Петербурге по 10 апреля.

Справка "РГ"

"Артдокфест" - международный фестиваль авторского документального кино, представляющий самые яркие неформатные документальные фильмы всех жанров и направлений. Учрежден в 2007 году дирекцией Национальной премии в области неигрового кино "Лавровая ветвь" АНО "Премия ЛАВР". "Артдокфест" проводится ежегодно в Москве, в первую декаду декабря. С 2014 года проходит также в Петербурге и Риге.

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