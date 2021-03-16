В Петербурге водитель попытался застрелить и зарезать пассажира

В петербургском районе Купчино произошел вооруженный конфликт между водителем машины и его пассажиром. Сейчас за жизнь последнего борются врачи.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел сегодня днем, 16 марта около дома по Бухарестской улице, 80. В салоне иномарки не поладили водитель и пассажир.

Когда пассажир выходил из автомобиля, водитель выстрелил в него (предположительно из ракетницы), потом догнал и начал наносить удары острым предметом. Оставив истекающего кровью человека, нападавший скрылся на машине. Потерпевший же госпитализирован в тяжелом состоянии. У него огнестрельное ранение и множественные колото-резаные раны.

Полиция занимается розыском нападавшего.