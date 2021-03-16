В Петербурге задержали серийных налетчиков на офисы МФО

В Петербурге полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в серии разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций. Об этом сообщает ГУ МВД по Северной столицы.

Офисы микрофинансовых организаций довольно часто оказываются в сводках происшествий. Так, 11 марта неизвестный, угрожая оператору ножом, похитил из офиса МФО на Сенной площади 50 тысяч рублей. 15 марта гангстер ворвался в отделение на улицу Уточника, его добычей стало 20 тысяч рублей. В тот же день на пять тысяч ограбили отделение на улице Ефимова.

Как выяснилось, все эти нападения совершил один и тот же человек. Его задержали после разбойного нападения на офис МФО на улице Маршала Жукова. У мужчины был с собой пистолет, под угрозой оружия оператор выдала нападавшему две тысячи рублей.

Гангстер работал не один, как считают в следствии, ему помогал приятель. Известно, что мужчинам по 22 года, родом они с Владикавказа, проживали в Мурино. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "разбой".