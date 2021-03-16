В Республике Коми в полынье утонул двухлетний мальчик

В Усть-Куломском районе спасатели Республики Коми подняли на поверхность тело двухлетнего мальчика, который накануне провалился в полынью. По факту смерти ребенка назначили доследственную проверку.

Сообщение о ЧП поступило спасателям вечером в понедельник. Оказалось, что родители из деревни Верхний Воч вместе с сыном отправились за водой на реку. В полутора метрах от берега ребенок провалился под лед. Отец пытался его спасти, но не смог.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Республики Коми, уже осмотрели место происшествия, опросили родителей ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.