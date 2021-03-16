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16.03.2021 14:51
Рубрика: Происшествия

В Республике Коми в полынье утонул двухлетний мальчик

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В Усть-Куломском районе спасатели Республики Коми подняли на поверхность тело двухлетнего мальчика, который накануне провалился в полынью. По факту смерти ребенка назначили доследственную проверку.

Фото: ХК Динамо СПб
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Сообщение о ЧП поступило спасателям вечером в понедельник. Оказалось, что родители из деревни Верхний Воч вместе с сыном отправились за водой на реку. В полутора метрах от берега ребенок провалился под лед. Отец пытался его спасти, но не смог.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Республики Коми, уже осмотрели место происшествия, опросили родителей ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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