В Заполярье бывшего полицейского осудили за избиение задержанного

Бывший сотрудник Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте получил один год условно за избиение задержанного. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. Также ему запрещено на один год занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

Суд установил, что в сентябре 2020 года полицейский доставил в дежурную часть полиции пьяного авиапассажира за дебош на борту самолета и оскорбления сотрудников полиции. Однако после этого страж порядка посчитал, что поведение задержанного заслуживает более серьезных мер, и начал избивать его дубинкой, хотя подвыпивший дебошир находился в наручниках и никакой опасности не представлял.

За это в отношении полицейского возбудили уголовное дело. Избитый гражданин тоже понес наказание. Он был осужден за оскорбление представителя власти.