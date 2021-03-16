Военные поисковики восстановили в Ленобласти фюзеляж фронтового Ил-2

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа завершили восстановление фюзеляжа штурмовика времен Великой Отечественной войны Ил-2. Они использовали оригинальные детали, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Самолет обнаружили в Ленинградской области в ходе поисковых работ. Тогда на месте падения 18 самолетов данного типа нашли более ста деталей, частей и механизмов, в том числе бронекапсулу и двигатель. Именно из них и сформировали фюзеляж. А до этого специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода вернули деталям изначальную форму, очистили их от ржавчины и подогнали по размерам.

Как рассказал заместитель командира поискового батальона майор Сергей Румянцев, фюзеляж разместят в музее батальона. Здесь же увековечат и память всех 18 экипажей, самолеты которых обнаружили на месте падения.