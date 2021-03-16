Аксенов рассказал, благодаря чему Крым вернулся домой

- У нас все получилось только потому, что скорость, с которой мы действовали, и те решения, которые принимались, были направлены на обеспечение безопасности и защиту интересов крымчан, - заверил Аксенов. - Если бы за этим стояли другие - корыстные цели, то все могло бы пойти по другому сценарию.

Бывший полпред президента РФ в Крымском федеральном округе, герой России и вице-адмирал Олег Белавенцев уточнил, что перед референдумом у организаторов голосования не было никаких сомнений в его результатах - все были уверены в выстраданном желании крымчан вернуться домой. Отсюда - и 96 процентов голосов "за". Была только одна цель - обеспечить свободное, безопасное и законное голосование. И когда появилась информация о движущемся в Крым так называемом "поезде дружбы" с радикалами, народному ополчению была дана команда в случае провокаций открывать огонь на поражение.

Одновременно велись переговоры с военнослужащим, которые в тот момент служили в украинских войсках на территории Крыма.

- С военнослужащими сложно шли переговоры, - рассказал Сергей Аксенов. - Мы открыто объясняли офицерам положение дел. Договорились, что ждем волеизъявления, и если граждане поддерживают воссоединение с Россией, то военные подчиняются. Огромное спасибо офицерам за выдержку и мужество, поскольку они ни в коем случае не нарушили присягу и поддержали волеизъявление крымчан.

В это время из Киева поступала звонки от различных политиков, предлагавших отказаться от референдума.

- Кто мне только не звонил, - признался Аксенов. - Звонили и должностные лица, и от партии "Свобода" (запрещенная в России решением суда). Все пытались выйти на связь и предлагали убрать крымскую самооборону с площади. Мы говорили им, что крымчане крови не хотят, нам не нужно выяснять между собой отношения. Мне не угрожали, но уговаривать пытались. Угрожать - безнадежное дело: знаю адрес, куда всех отправить. Переживали за то, чтобы не пролилась кровь. Скорость и решения были направлены на обеспечение безопасности.

Аксенов заявил, что сейчас благодаря помощи президента России Владимира Путина обороноспособность Крыма обеспечена в полном объеме и полуостров стал неприступной крепостью. Глава РК добавил, что без помощи России и президента цель возвращения на Родину не была бы достигнута.

В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в 2014 году для воплощения в жизнь мечты крымчан о возвращении в РФ "сошлись все звезды".

- Мы пытались любым способом избежать в Крыму сценария Приднестровья, - сказал Константинов. - Очень плохой сценарий Приднестровья, если б он был реализован для Крыма. Конечно, мы понимали, что теоретически такой вариант возможен - это безнадежность и отсутствие перспективы. Посмотрите, что происходит в Приднестровье. Поэтому нужно было любыми способами этот вариант избежать. Для Крыма такое развитие событий было совершенно неприемлемо.