Аксенов рассказал, благодаря чему Крым вернулся домой

Новости

УМВД Оренбуржья прокомментировало видеосюжет об избитой сожителем женщине 21:42
Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V" 21:36
В Кремле ожидают, что Путин очно примет участие в ПМЭФ 21:15
Захарова: В Польше преследуют российских журналистов 20:34
"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США 20:25
Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии 20:14
Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям 20:06
В России учредили новую премию для журналистов 19:59
Росстат отметил ускорение спада промпроизводства в феврале 19:52
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили 19:43
Из-за AstraZeneca Меркель отложила совещание с местными властями 19:34
Сериал "Убивая Еву" закрывается 19:33
Министр обороны Японии отменил встречу с коллегой из Украины 19:29
Стало известно, сколько россияне сэкономили в пандемию 19:29
В Беларуси начнут использовать биометрические документы 19:29
В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 19:23
Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России 19:22
Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным 19:14
Место на парковке у дома хотят закреплять за инвалидами 19:09
На Украине провалился первый аукцион по продаже тюрьмы 19:01
У 73 строящихся жилых комплексов высок риск стать проблемными 18:39
Детский тренер приговорен к 2 годам колонии за гибель 8-летнего хоккеиста 18:36
В Петербурге задержали водителя, выстрелившего в пассажира из ракетницы 18:34
Короля Испании объявили персоной нон грата в Каталонии 18:33
В Саранске пропавшая студентка из Ульяновской области найдена мертвой 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
16.03.2021 21:56

Аксенов рассказал, благодаря чему Крым вернулся домой

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, благодаря чему стал возможен судьбоносный референдум о возвращении полуострова в состав России 16 марта 2014 года. Интересными воспоминаниями крымский лидер поделился в спецвыпуске телерадиокомпании "Крым 24", посвященном событиям Крымской весны.
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

- У нас все получилось только потому, что скорость, с которой мы действовали, и те решения, которые принимались, были направлены на обеспечение безопасности и защиту интересов крымчан, - заверил Аксенов. - Если бы за этим стояли другие - корыстные цели, то все могло бы пойти по другому сценарию.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Исполняется семь лет со дня проведения референдума о статусе Крыма

Бывший полпред президента РФ в Крымском федеральном округе, герой России и вице-адмирал Олег Белавенцев уточнил, что перед референдумом у организаторов голосования не было никаких сомнений в его результатах - все были уверены в выстраданном желании крымчан вернуться домой. Отсюда - и 96 процентов голосов "за". Была только одна цель - обеспечить свободное, безопасное и законное голосование. И когда появилась информация о движущемся в Крым так называемом "поезде дружбы" с радикалами, народному ополчению была дана команда в случае провокаций открывать огонь на поражение.

Одновременно велись переговоры с военнослужащим, которые в тот момент служили в украинских войсках на территории Крыма.

- С военнослужащими сложно шли переговоры, - рассказал Сергей Аксенов. - Мы открыто объясняли офицерам положение дел. Договорились, что ждем волеизъявления, и если граждане поддерживают воссоединение с Россией, то военные подчиняются. Огромное спасибо офицерам за выдержку и мужество, поскольку они ни в коем случае не нарушили присягу и поддержали волеизъявление крымчан.

В это время из Киева поступала звонки от различных политиков, предлагавших отказаться от референдума.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Лавров: Крым навсегда останется с Россией

- Кто мне только не звонил, - признался Аксенов. - Звонили и должностные лица, и от партии "Свобода" (запрещенная в России решением суда). Все пытались выйти на связь и предлагали убрать крымскую самооборону с площади. Мы говорили им, что крымчане крови не хотят, нам не нужно выяснять между собой отношения. Мне не угрожали, но уговаривать пытались. Угрожать - безнадежное дело: знаю адрес, куда всех отправить. Переживали за то, чтобы не пролилась кровь. Скорость и решения были направлены на обеспечение безопасности.

Аксенов заявил, что сейчас благодаря помощи президента России Владимира Путина обороноспособность Крыма обеспечена в полном объеме и полуостров стал неприступной крепостью. Глава РК добавил, что без помощи России и президента цель возвращения на Родину не была бы достигнута.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Норвежский политик заявил о законности воссоединения Крыма с Россией

В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в 2014 году для воплощения в жизнь мечты крымчан о возвращении в РФ "сошлись все звезды".

- Мы пытались любым способом избежать в Крыму сценария Приднестровья, - сказал Константинов. - Очень плохой сценарий Приднестровья, если б он был реализован для Крыма. Конечно, мы понимали, что теоретически такой вариант возможен - это безнадежность и отсутствие перспективы. Посмотрите, что происходит в Приднестровье. Поэтому нужно было любыми способами этот вариант избежать. Для Крыма такое развитие событий было совершенно неприемлемо.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

Лавров: Крым навсегда останется с Россией
Роскомнадзор допускает блокировку других соцсетей после Twitter
Петербургский экономический форум пройдет в очном формате
В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ