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16.03.2021 00:00
Рубрика: Общество

Голосование по любви

Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
Во вторник, 16 марта, исполняется семь лет со дня проведения референдума о статусе Крыма. На нем более 95 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Накануне годовщины "РГ" пообщалась с активными участниками судьбоносных исторических событий, позже названных Крымской весной.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Для члена президиума Русской общины Крыма Александра Шевцова Крымская весна началась еще в феврале. Вместе с единомышленниками с 20-х чисел он регулярно участвовал в митингах у стен республиканского парламента, требуя от народных избранников решения провести референдум о государственном статусе полуострова. Там же находился и 26 февраля, когда в результате столкновений пророссийских активистов и проукраинских экстремистов у крымского парламента погибли двое крымчан. Шевцов вспоминает, что в тот момент испытывал тревогу.

Фото: РИА Новости
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- Тревогу за то, выдержим мы или нет, - поясняет он. - Она сохранялась и после митинга. Мне тогда уже было 66 лет. Но я добровольно приходил в одно из казачьих подразделений и дежурил возле крымского парламента. Если была возможность, беседовал с корреспондентами иностранных СМИ, разъяснял им суть происходящего... На улицах было немало засланных с Украины пропагандистов. Выкрикивали: "Крим - це Укра на!", "Хай живе Укра на!", "Слава героям!"... Но ничего у подобных агитаторов не вышло...

По словам Шевцова, у таких, как он, наиболее активных членов Русской общины Крыма фактически вся жизнь прошла в борьбе за права русских на полуострове.

- Верили, что вернемся на Родину, - признается он. - Думали, что еще лет 40-50 пройдет, прежде чем это случится. А все произошло намного раньше.

Все, кто принимал участие в референдуме, хорошо помнят атмосферу тех дней: огромное воодушевление, мощный, искренний порыв

Командир 11-й женской роты Народного ополчения Крыма Елена Степанова в ряды самообороны вступила еще 21 февраля 2014 года.

- У меня один дед пропал без вести в 1941 году, второй дошел до Берлина, на подступах к городу был ранен - и вдруг я вижу, как на майдане в Киеве зигуют и жгут покрышки! - рассказала она "РГ". - Как представила, что если у нас начнется такое же, как там, то это будет что-то страшное.

Ожидаемая и все-таки неожиданная радость пришла ранним утром 27 февраля, когда живущая в центре Симферополя ополченка Степанова увидела на улицах "вежливых людей". Обрадовалась: "Войны не будет".

27 февраля депутаты республиканского парламента приняли решение о проведении общекрымского референдума с вопросом о возвращении Крыма в состав РФ.

- Все, кто принимал участие в референдуме, кто был в Крыму, хорошо помнят атмосферу тех дней: огромное воодушевление, мощный, искренний патриотический порыв, - вспоминает глава РК Сергей Аксенов. - Это было голосование по любви, голосование за ценности, переданные нам предками, за мир и свободу на нашей земле. Мы не звали Украину в наш крымский дом, она пришла сама, не спрашивая нас. Пришла - и вместо того, чтобы отнестись с уважением к хозяевам, стала навязывать чуждые для нас порядки и ценности. В конце концов мы попросили незваную гостью на выход. Вежливо попросили, кстати.

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