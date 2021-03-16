Лавров: Крым навсегда останется с Россией

"Судьба и будущее Крыма - навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность - ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой",- отметил министр Лавров в своем обращении к крымчанам по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал это событие эпохальным в истории России. "Семь лет назад в полном соответствии международного права вы высказались за вхождение полуострова в состав России. Такая форма реализации закрепленного в уставе ООН "права народов на самоопределение" - стала единственным способом защиты интересов достоинства жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота", - отметил Сергей Лавров.

Российский министр также подчеркнул, что интерес к Крыму и к развитию отношений с полуостровом в мире растет. "Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов. Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору. А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе. Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять",- подытожил Лавров.