Лавров: В мире растет интерес к развитию связей с Крымом

"Действительно, эпохальное событие в новейшей истории нашей страны. Семь лет назад в полном соответствии международного права вы высказались за вхождение полуострова в состав России. Такая форма реализации закрепленного в уставе ООН "права народов на самоопределение" - стала единственным способом защиты интересов достоинства жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота", - сказал Сергей Лавров

Глава МИД РФ особо подчеркнул, что никакие действия стран Запада не способны изменить эту реальность ни с международной правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения.

"Со своей стороны, наши дипломаты продолжат и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнёров тех реалий, которые связаны с возвращением полуострова домой. Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов", - заявил Лавров.