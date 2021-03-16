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Рубрика: Власть

Лавров: В мире растет интерес к развитию связей с Крымом

Текст: Алексей Чуриков
Референдум о воссоединении с Россией стал единственным способом защиты крымчан на фоне угроз от неонацистов. Об этом в эфире телеканала "Крым-24" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, обращаясь к жителям полуострова с поздравлением по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
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"Действительно, эпохальное событие в новейшей истории нашей страны. Семь лет назад в полном соответствии международного права вы высказались за вхождение полуострова в состав России. Такая форма реализации закрепленного в уставе ООН "права народов на самоопределение" - стала единственным способом защиты интересов достоинства жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота", - сказал Сергей Лавров

Глава МИД РФ особо подчеркнул, что никакие действия стран Запада не способны изменить эту реальность ни с международной правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения.

"Со своей стороны, наши дипломаты продолжат и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнёров тех реалий, которые связаны с возвращением полуострова домой. Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов", - заявил Лавров.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

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