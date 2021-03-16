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16.03.2021 13:01
Рубрика: Общество

Дону в помощь

Южные регионы инициировали госпрограмму оздоровления реки
Текст: Елена Гриценко
Российская газета - Экономика Юга России № 54(8405)
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца мая разработать дорожную карту экологической реабилитации Дона. В ее подготовке примут участие четыре федеральных министерства: Минприроды, Минфин, Минтранс и Минэкономразвития. При этом в южных регионах, где эта река является главной водной артерией, рассчитывают на то, что государственная программа позволит решить накопившиеся проблемы Дона и Цимлянского водохранилища.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Инициаторами разработки госпрограммы стали Ростовская и Волгоградская область. Именно здесь аккумулируются все проблемы, которые создаются в остальных 13 регионах, расположенных выше по течению реки. При этом только в Ростовской области от состояния Дона и Цимлянского водохранилища зависит бесперебойное обеспечение водой более двух с половиной миллионов человек, а также орошение свыше 230 тысяч гектаров полей, работоспособность мелиоративной системы и естественных нерестилищ ценных видов рыбы, соблюдение условий судоходства.

- В Ростовской области проблема реки Дон вопиющая. И мы понимаем, что без помощи федерального центра не сможем ее решить, потому что реки находятся в федеральной собственности, и это должно быть федеральное решение, - отметил спикер регионального Заксобрания Александр Ищенко на заседании рабочей группы по оздоровлению Дона.

Осенью прошлого года депутаты донского и волгоградского парламента обратились к коллегам из других регионов, по которым протекает Дон, с предложением разработать региональные программы его оздоровления. По словам Александра Ищенко, все регионы поддержали инициативу, однако в каждом из них понимают проблему по-своему и в разной степени готовы участвовать в ее решении.

- Каждый субъект в меру своих сил проводит оздоровление водных объектов, решая отдельные локальные вопросы. Однако этого недостаточно для достижения положительного результата, все мероприятия очень затратны, субъекты не в состоянии осилить такую финансовую нагрузку, - подтверждает председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. - Кроме того, к решению такой глобальной задачи необходимо подключить научное сообщество и именно с научной точки зрения проработать комплексный подход к оздоровлению Дона.

Основными проблемами реки эксперты называют маловодность, мешающую судоходству, обмеление из-за донных отложений, распространение водной растительности, а также низкое качество поверхностной воды, напрямую связанное с работой очистных сооружений. Их решение потребует колоссальных расходов: власти Ростовской области оценили предположительные затраты на оздоровление Дона в 100 миллиардов рублей. Получить такое финансирование можно только в рамках государственной программы, убеждены в регионах.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Мы видим, как успешно реализуются программы поддержки озера Байкал, реки Волги, и считаем, что Дон имеет полное право на такую же поддержку со стороны не только федерального центра, но тех регионов нашей страны, которые пользуются его водным ресурсом, - отметил Александр Ищенко.

Сейчас регионы разрабатывают свои предложения для госпрограммы, которые будут направлены в Федеральное агентство водных ресурсов. Кроме того, в мае их планируют обсудить на заседании Южно-Российской парламентской ассоциации в Волгограде вместе с депутатами Госдумы РФ и членами Совета Федерации, представляющими регионы донского бассейна.

Акцент

Ограничение строительства жилья на курорте приведет к росту цен на недвижимость Решение проблем главной реки Ростовской области потребует десятков миллиардов рублей Тем временем 2020 год на Дону в Ростовской области стал самым маловодным за всю историю. В весеннее половодье в Цимлянское водохранилище поступило 3,55 кубических километра воды, или 33 процента нормы.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Волгоградская область Волгоград

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