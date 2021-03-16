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16.03.2021 20:40
Рубрика: Власть

В Крыму стартовал первый этап масштабных учений ВДВ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Крыму начался первый этап масштабного командно-штабного учения с участием гвардейских десантно-штурмовых и артиллерийских полков Новороссийского гвардейского соединения ВДВ. Об этом сообщил пресс-центр министерства обороны РФ.
Фото: Пресс-центр министерства обороны РФ Фото: Пресс-центр министерства обороны РФ
Фото: Пресс-центр министерства обороны РФ

На полигон Опук переброшены более 2000 военнослужащих и 500 единиц боевой и спецтехники гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя и гвардейского артиллерийского полка из Анапы, семь самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Личный состав и техника переброшены на полуостров из Новороссийска комбинированным способом - то есть кораблями и самолетами. На месте учений развернуты и подготовлены к работе пункты управления, приступившие к планированию боевых действий.

- Согласно плана учения перед Кавказским казачьим полком была поставлена задача обеспечить высадку главных сил, перевозимых морским транспортом, - отметил командир полка гвардии подполковник Константин Зизевский. - В дальнейшем они должны обеспечить переброску основных сил соединения на территорию Крыма. При отработке учебных вопросов была создана сложная, быстро меняющаяся обстановка, характерная для современных боевых действий.

Пункты управления полков и батальонов периодически меняли районы развертывания. При сборе и обработке информации, оценке обстановки, выработке решений и постановке боевых задач широко применялась автоматизированная система управления войсками "Андромеда-Д", позволяющая охватить все звенья управления Воздушно-десантных войск. А подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками вопреки применению условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что во время масштабных командно-штабных учений будет отработана оборона морского побережья от высадки десанта условного противника, а также боевые стрельбы из вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ, танков Т-72Б3, 120-миллиметровых самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-миллиметровых гаубиц Д-30, стрелкового вооружения.

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