В Крыму суд арестовал работавшего на спецслужбы Украины россиянина

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте подозреваемого в разведывательно-диверсионной деятельности в пользу Украины россиянина, задержанного региональным УФСБ. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству УФСБ шпион взят под стражу на два месяца - на время следствия. Ему инкриминировали статью 223.1 УК РФ - незаконное изготовление взрывчатых веществ. По данным следствия, арестованный имеет гражданство России и Украины, но регистрации по месту жительства на полуострове у него нет, а значит он может уехать из страны.

По версии правоохранителей, подозреваемый по заданиям спецслужб Украины занимался фото- и видеофиксацией местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории РК. В автомобиле шпиона во время задержания было обнаружено самодельное взрывное устройство и украинский флажок. Бомбу, по словам задержанного, он возил "в целях личной безопасности". Но российские спецслужбы подозревают подготовку диверсии и потому возбудили уголовное дело в отношении гражданина. По данным следователей, изъятое из авто взрывное устройство мужчина изготовил самостоятельно из компонентов, которые ранее хранились в тайнике.

Ранее УФСБ сообщило, что собранную в Крыму информацию арестованный россиянин передавал полковнику Кравчуку - офицеру действующего резерва департамента СВР Украины.