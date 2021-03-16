В Крыму задержали украинского шпиона

В Крыму ФСБ задержала с самодельным взрывным устройством гражданина России Есипенко, работавшего по заданиям украинской разведки. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным российских спецслужб, подозреваемый собирал информацию для украинской разведки о местах массового пребывания людей и системах жизнеобеспечения. Разоблачить его разведывательно-подрывную деятельность удалось благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям.

- Задержанный занимался фото- и видеофиксацией местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым, - отметили ЦОС. - Как пояснил задержанный Есипенко, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.

У Есипенко изъято самодельное взрывное устройство, которое, по его словам, было изготовлено для обеспечения собственной безопасности. Хранилось оно в личном автомобиле. Задержать шпиона было решено, чтобы исключить организацию им подрывных акций.