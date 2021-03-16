В России учредили новую премию для журналистов

Академия Российского телевидения и Союз журналистов России объявили о создании новой профессиональной премии "ТЭФИ-Мультимедиа", которую будут вручать за высшие достижения в области журналистики.

"Эта премия включает в себя различные направления журналистики. Мы хотим объединить в одном формате и печатные СМИ, и телевидение, и радио, и сегодняшние новые технологии - блогеров, ютуберов, платформы - все то, что составляет многослойность журналистики", - сообщила генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева на пресс-конференции в ТАСС.

Телеведущий Владимир Познер, который был первым президентом Академии российского телевидения, выразил надежду, что новая премия "ТЭФИ-Мультимедиа" получит высокий статус и привлечет большое количество участников, особенно из регионов.

Прием конкурсных работ начинается 15 апреля. Всего будет 23 номинации, среди которых две специальные: "Наука и жизнь" для тех, кто пишет о науке, и "Гагарин life", посвященная 60-летию первого полета Юрия Гагарина.

Победителей определит экспертный совет премии, в который вошли профессионалы медиаиндустрии, известные журналисты, теле- и радиоведущие, члены Академии Российского телевидения и Союза журналистов России, а также деятели культуры и признанные специалисты в различных областях.

Победители в каждой номинации получат фирменный приз, разработанный специально к этой премии и золотой диплом. Их имена объявят 11 сентября 2021 года на торжественной церемонии в Зимнем театре в Сочи.