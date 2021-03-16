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16.03.2021 15:39
Рубрика: Происшествия

В Ростове загорелось здание с магазинами "Магнит" и "Пятерочка"

Текст: Александр Гавриленко
Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное здание, в котором находилось несколько розничных магазинов, в том числе "Магнит косметик" и "Пятерочка". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей в 13.06. Сейчас пожар уже локализован, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К тушению привлекли 67 человек и 20 единиц техники. Из здания были эвакуированы 70 человек - покупателей и сотрудников магазина.

Теперь специалистам предстоит определить причину возгорания. Одна из наиболее вероятных версий - короткое замыкание в проводке.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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