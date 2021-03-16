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16.03.2021 19:00
Рубрика: Общество

Будут яблони цвести

Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
В шахтерском моногороде Зверево (Ростовская область) на месте стихийной свалки появился экологический парк с птичьим городком, гостиницей для насекомых и велотропой.

Сделали это школьники по своей инициативе. Их педагог-психолог Дмитрий Кудряшов часто проводит уроки на свежем воздухе. На занятия ребята выходили в лесополосу, в последние годы превратилась в настоящий "мусорный пояс".

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
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- Нам нравилось учиться на природе, но вокруг было очень грязно, и захотелось навести порядок вокруг себя, - рассказывает Кудряшов. - Убирали бутылки, сигаретные пачки, упаковки от еды, строительный мусор.

Один из учеников предложил сделать "экологическую тропу". За несколько недель очистили всю территорию и разбили небольшую делянку с лекарственными травами. Администрация города помогла оформить заявку на президентский грант - 372 тысячи рублей. А по губернаторской программе инициативного бюджетирования получить еще более двух миллионов. На эти деньги проложили пешеходные и велосипедные тропинки, поставили лавочки и стенды с информацией о местной флоре и фауне. На месте погибших деревьев высадили яблони и груши.

Но настоящий фурор произвела гостиница для насекомых. Это деревянное сооружение, внутри которого комнатки: сосновые шишки, кусочки коры, пропиленные деревянные бруски, глиняные блоки и кирпичи с землей и сеном. Здесь могут мирно сосуществовать пчелы, осы, шмели, божьи коровки и прочие обитатели леса.

У зверевских школьников есть последователи. Семья из Новочеркасска превратила свалку во фруктовый сад. Не один год жители свозили на "КАМАЗах" мусор к обрыву. Так случилось, что неподалеку купила дом семья Рукавишниковых.

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И новоселье началось с масштабной уборки. Наняли трактор, который разровнял верхний слой мусора, а потом засыпали землей. После этого им еще не раз приходилось убирать мусор, который по привычке везли сюда с разных концов города.

Тогда Рукавишниковы взяли участок в аренду. В мэрии им установили символическую плату - тысячу рублей в год. Супруги посадили фруктовые деревья. Вскоре им стали помогать и соседи. Когда сад дал первые плоды, ликовала уже вся округа.

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