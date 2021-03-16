В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме

Позиция западных стран по Крыму будет меняться в сторону признания законности воссоединения полуострова с Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал в беседе с RT слова норвежского политика и бизнесмена Хедрика Вебера, который заявил, что "не было никакой аннексии" полуострова, а "народ сам решил вернуться в Россию" посредством легитимной процедуры - референдума.

"Я думаю, что заявление норвежского политика - только начало. Со временем подобных заявлений будет становиться больше. И тема "изоляции Крыма" отпадет сама по себе", - считает Владимир Джабаров.

По его мнению, западные политики "все без исключения" знают, что крымский референдум был законным, "потому что есть документальные кадры того, как шло голосование на референдуме, какая была обстановка в Крыму и Севастополе".

Сейчас признание Крыма российским тормозит настрой зарубежных политических элит на противостояние с Москвой. Джабаров считает, что это временное явление.

"Пока вся эта элита не сойдет и не придет новое поколение политиков, которые не будут зашорены давлением со стороны американцев, ситуация не изменится. А новое поколение политиков будет постепенно отходить от враждебной риторики и, конечно, все эти реалии признает", - сказал он и добавил: "Я думаю, это произойдет в ближайшие годы".