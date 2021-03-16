В Волгоградской области вступили в силу изменения в региональное законодательство. Теперь появилась возможность привлекать к взысканию задолженности по взносам на капремонт сторонние юридические фирмы. Но они могут оказывать услуги исключительно по подготовке документов.

По информации пресс-службы областной администрации, собираемость взносов в регионе составляет 88 процентов. Оставшиеся 12 процентов - это около 135 тысяч лицевых счетов. В народе уже идут разговоры о том, что регоператор призвал на помощь коллекторские агентства. В региональном фонде капремонта с такой трактовкой категорически не согласны.

- Чтобы не раздувать штат и повысить уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, предлагается привлечь сторонние организации для оформления документов и взыскания задолженности, а именно: для составления писем, подготовки претензий и уведомлений, сопровождения дел в судах. Подобный опыт применяется и в других регионах России, он доказал свою эффективность, - сказал генеральный директор фонда Алексей Конотопкин.

Штат отдела претензионно-исковой работы регоператора состоит всего из шести человек, рук просто не хватает. К тому же в обязанности этих сотрудников входит работа с подрядчиками, нарушившими условия договоров, рассмотрение обращений граждан и юрлиц, дела о банкротстве, представление интересов регионального оператора в судебных, правоохранительных и надзорных органах.

Программа капитального ремонта общего имущества началась в 2014 году. За это время обновлено 1600 многоэтажек, что позволило улучшить условия проживания 156 тысяч семей. В прошлом году полную или частичную компенсацию оплаты взносов получили более 140 тысяч льготников. Сейчас задолженность по взносам, в том числе по спецсчетам, составляет приблизительно два миллиарда рублей.

Не менее важным аспектом является само попадание дома в программу капремонта. Чтобы сформировать адекватную очередность, нужен качественный мониторинг. Иногда ключевым фактором является дата постройки здания, иногда степень изношенности. За этим должны следить органы местного самоуправления, но к их работе есть претензии. Областные депутаты даже подготовили законопроект о повышении ответственности муниципалитетов, не выполняющих возложенные на них задачи.

В региональном парламенте пояснили, что необходимо более четко прописать все источники получения данных. Для этого собрали специальную рабочую группу из представителей администрации области, муниципалитетов, надзорных ведомств, управляющих компаний и общественников. Они разработали новый акт мониторинга технического состояния многоквартирных домов.

- Мы должны понимать, насколько данный документ функционален, продуктивен и удобен для практического применения, - говорит председатель комитета областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству Валентина Гречина. - Совместного обсуждения требует не только капитальный ремонт. Эффективная эксплуатация и управление жилым фондом, предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг, продуктивное взаимодействие управляющих организаций с собственниками квартир - все это очень важно, от этого зависит социальное самочувствие населения, качество жизни граждан. Деятельность нашей рабочей группы будет носить постоянный характер. Необходимо выстраивать открытый диалог. Нередко выход из ситуации намечается уже в процессе обсуждения, когда в разговоре участвуют представители уполномоченных структур, и вопросы, порой копившиеся годами, могут быть сняты с повестки дня.

Кстати

Особую сложность представляют объекты культурного наследия. Например, в Камышине в планах ремонта на ближайшие два года стоят шесть домов, возведенных на рубеже XIX - XX века. Сейчас проходят электронные аукционы по отбору подрядных организаций для проектирования и строительных работ в пяти из них. К обновлению жилого дома на улице Октябрьской уже приступили. Там поменяли систему водоотведения, на очереди другие инженерные сети и подвальные помещения. Как только позволят погодные условия, возьмутся за фасад и крышу. За шесть лет в области отремонтировали 124 объекта культурного наследия регионального значения.