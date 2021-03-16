Житель Тракторозаводского района Волгограда Роман Кривошеев почти четыре месяца провел безвыходно дома, потому что замена лифта при капитальном ремонте многоэтажки прошла с нарушением всех сроков. На инвалидной коляске он просто не смог самостоятельно спуститься по лестнице со второго этажа.

- Я изначально поднимал вопрос, можно ли провести работы не за два месяца, а за один. Заранее объяснил всем, что мне по состоянию здоровья нужны ежедневные прогулки, что меня лишают возможности получать медицинские услуги, - рассказал "РГ" Кривошеев. - В Москве лифт меняют за 30 дней. Что мешает также сработать в Волгограде? Меня не пожелали услышать. Но подрядчик и в два месяца не уложился.

По его словам, даже после сдачи подъемника в эксплуатацию оборудование постоянно выходило из строя. За первые полгода лифт ломался трижды. И всякий раз опять был недельный простой. Такие перебои объясняли обкаткой нового оборудования.

Эта история началась в 2018 году. Сейчас она близка к завершению. В результате многочисленных судебных тяжб в пользу инвалида взыскали компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Деньги ему еще не поступили, но исполнение прокуратура взяла на контроль.