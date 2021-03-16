11 школ и 11 детсадов появятся в Тюменской области до середины 2023 года

- В конце прошлого года, планируя бюджет в условиях коронавируса, мы использовали консервативный подход и осознанно сдвигали сроки разных проектов. Сейчас эпидемиологическая обстановка стала менее напряженной, стоимость энергоресурсов возвращается на допандемийный уровень, поэтому с очень осторожным оптимизмом можем говорить о строительстве важных объектов, - подчеркнул глава региона.

Моор обрадовал жителей нескольких новых микрорайонов. Так, например, окончательно и бесповоротно было принято решение о возведении трех новых общеобразовательных учреждений в Плеханово и Туре (на 1,5 тысячи мест), а также в Ново-Патрушево (1,2 тысячи мест). Ответственные организации еще только приступят к формированию проектно-сметной документации, но, по заявлению губернатора, принять учеников все три школы должны в День знаний в 2023 году. Кроме того, объявлен аукцион на строительство школы (360 мест) в поселке Богандинском. Ожидается, что свои двери для ребятишек долгожданный храм знаний откроет 1 сентября 2022 года.

А вот в текущем году работу начнут сразу семь школ. В Тюмени это заведения на 1,2 тысячи мест в ЖК "Звездный городок" и в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева. Остальные появятся в сельской местности: в селе Уват (360 мест), деревне Хмелева Тобольского района (60 мест), селе Заводопетровское Ялуторовского района (306 мест), поселке Курья (34 места) и деревне Индери Вагайского района (24 места). В трех последних школах предусмотрено и дошкольное отделение.

Что касается новых детсадов, то уже в конце марта или начале апреля первых малышей примет здание (455 мест) на улице Моторостроителей в Тюмени, а в мае такая же история произойдет в Плеханово. Тут, к слову, откроют два дошкольных заведения на 260 и 280 мест. Правда, второе чуть позже. Ожидаются детсады в ЖК "Кристалл" (240 мест), "Юбилейный" (430 мест), "Звездный городок" (185 мест), в створе улиц Магнитогорская и Невская (330 мест). А в селе Евсино Голышмановского городского округа возведут дом для ребятни на 50 мест.

По типовым проектам к концу 2022 года правительство намерено ввести в эксплуатацию детские сады в микрорайонах Тюменская слобода (550 мест), Антипино (318 мест), Березняковский (360 мест).

Губернатор высказался, что все вышеперечисленные объекты непременно появятся на карте региона, а новые решения относительно последующих строек будут приниматься согласно развитию экономики и выполнению планов по доходам бюджета.

Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, отметила: "Прямой эфир с Александром Моором снова показал его умение оперативно решать проблемы и готовность к открытому диалогу с жителями - качества, характерные для губернаторов новой волны. В своем Instagram Александр Моор рассказал о новых школах и детских садах, которые построят в регионе. Это еще раз подтверждает, что, несмотря на пандемию, социальные проекты являются приоритетом для региона.

Хочу отметить честную позицию губернатора и его нежелание давать ответы для галочки. Подводя итоги года в декабре, Александр Моор признал непростую ситуацию с наполнением бюджета и попросил у жителей время на поиск решения по строительству социальных объектов. Спустя три месяца глава региона уже представил жителям готовый план на 2021 год.

Площадками для общения Александра Моора с жителями снова стали его Instagram, ВК и "Одноклассники". Большое количество "живых" вопросов и активное включение людей в обсуждение говорят о том, что соцсети губернатора - это не мода или формальность, а работающий инструмент общения с жителями на удобной для них площадке".