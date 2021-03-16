Присказку про то, что на каждую вещь обязательно найдется свой покупатель, подтверждает ароматная история из провинции.

Несмотря на неподъемную цену, туристы раскупили духи, выпущенные к 430-летию Тобольска. Создать для духовной столицы Западной Сибири эксклюзивный аромат сургутского парфюмера Наталью Кикор просили сами горожане. За три года разошлись и разлетелись 48 из 50 флаконов. Учитывая, что за 30 миллилитров жидкости в стекле у туристов просили 25 тысяч рублей, продукт из сувенирной линейки можно назвать таким же популярным, как резную фигурку из кости, традиционный подарок с берегов Иртыша.

Занимаясь тобольским проектом, Наталья черпала вдохновение в архитектуре и истории города, погружаясь в биографию первого сибирского губернатора князя Матвея Гагарина, соратника Петра Первого. Именно с ними у Натальи ассоциируются черная смородина, красная роза, перец, кувшинка, гвоздика, красное дерево, фрезия, кардамон, корица, ирис, ветивер с Гаити и Явы, амбра, табак и черный мускус - в общем, та еще смесь.

- Вот такой Тобольск у меня вышел: светлый, свежий, теплый, искристый, с золотой сердцевиной, - объясняет парфюмер.

Духи, посвященные духовной столице Западной Сибири, - не первый опыт Кикор. Ранее вместе с парфюмерами французского Грасса, воспетого Патриком Зюскиндом, Наталья придумала ароматы для Сургута и Ханты-Мансийска (говорят, в них зашифрованы трескучие морозы и неповторимая природа), а в будущем планирует создать "летучие коды" еще для пяти городов Югры.