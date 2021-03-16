Как уральские компании оценили перспективы развития бизнеса

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) сегодня обнародовал итоги традиционного ежегодного опроса бизнеса о состоянии компаний и их оценке перспектив развития.

Понятно, что тематика в этот раз была специфической и касалась самочувствия бизнеса в период пандемии. Поэтому и результаты разительно отличались от прошлогодних: количество компаний, финасово-экономическое состояние которых улучшилось, упало с 29 до 10 процентов, а вот ухудшения, напротив, ощутили 30 процентов против шести в предыдущем исследовании. Доля организаций, где ситуация стабильно тяжелая, выросла с 8 до 19 процентов.

Интересно, что в топе-5 факторов, повлиявших на экономическое положение предприятий, лишь два напрямую связаны с пандемией. Так, 40 процентов опрошенных отметили, что она повлекла снижение платежеспособного спроса, и 23 процента пострадали из-за ограничительных мер. При этом, несмотря на массированную поддержку бизнеса государством в этот сложный период, предприниматели сетуют на неэффективность этих мер (29 процентов), проверки надзорных и правоохранительных органов (24) и уже набившие оскомину административные барьеры и бюрократические процедуры (23). К слову, 68 процентов опрошенных мерами господдержки по тем или иным причинам не пользовались, а 90 процентов не ощутили улучшений в сфере контрольно-надзорной деятельности, хотя в стране идет ее реформа.

Интересно, что, несмотря на существенное обострение конкуренции на рынке труда, ситуация с кадрами для бизнеса практически не изменилась, даже немного ухудшилась: проблему обеспечения квалифицированными работниками смогли решить 24 процента компаний - на три меньше, чем годом ранее, у 12 процентов ситуация ухудшилась, у 32 - осталась плохой. И лишь четверть компаний проблем с кадрами стабильно не испытывает.

В целом итоги года для большинства промышленников неутешительны: 7 процентов сообщили о критическом влиянии пандемии на их бизнес, вплоть до остановки деятельности, еще 54 испытали серьезное негативное влияние, хотя все же сумели сохранить свои компании.

По мнению членов СОСПП, для улучшения ситуации и постковидной адаптации бизнеса необходимо более активное привлечение средств федерального бюджета и повышение эффективности мер господдержки. Кроме того, государство могло бы помочь предпринимателям путем обеспечения платежеспособного спроса на их продукцию и, конечно же, снижения административной нагрузки и упрощения разрешительных процедур.

- Несмотря на негативный фон, уровень оптимистических прогнозов даже подрос. В целом более 42 процентов респондентов оценивают перспективы оптимистично. Это связано во многом с совместной работой Союза и региональных властей, благодаря которой удалось избежать глубокого локдауна: ниже 60 процентов загрузка основных отраслей промышленности в Свердловской области не падала, - комментирует результаты опроса исполнительный вице-президент СОСПП Евгений Харламов.