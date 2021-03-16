С коллегами из городской газеты "Тагильский рабочий" мы уже привыкли часто общаться по разным вопросом. Но на этот раз главный редактор издания Анжела Голубчикова звонила с хорошей новостью: "Порадуйтесь за нас, - звенел ее голос, - подписка "Тагильского рабочего" на этот год увеличилась на 10 процентов. Вот так наше партнерство отразилось на тираже, несмотря на пандемию и кризис".

К проекту контент-партнерства "РГ" с региональными СМИ "Тагильский рабочий" подключился одним из первых на Урале - в сентябре 2018 года. Новые возможности оценили сразу и сотрудники газеты, которые прошли практику и обучение современным требованиям журналистики, и читатели также не остались в накладе. Серьезную городскую газету, как показали исследования, выписывают люди, как говорится, созидательного среднего возраста - от 35 лет. И понятно, их интересует широкий круг проблем, связанных с экономикой, социальными вопросами, экологией, семьей. Поэтому появление на страницах местного издания ссылок на новые законы страны, эксклюзивных экспертных мнений было воспринято ими на ура.

Не остался в стороне и деловой люд города.

- Доходы городской газеты в основном зависят от рекламы и подписки. Но в год пандемии и экономического затухания на это рассчитывать не приходилось. Тогда мы решили развивать формат социально-информационного сотрудничества с рекламодателями при условии подписки на наше издание. И решающим преимуществом для деловых контактов, конечно, оказалось наше партнерство с "Российской газетой", - поясняет Анжела Голубчикова. - Так мы пошли в рост.

Читатели "Тагильского рабочего" уже привыкли напрямую задавать вопросы руководителям российских министерств и ведомств во время "Деловых завтраков" в "РГ". А недавно к федеральному масштабу добавился региональный аспект: читатели "Тагильского рабочего" активно участвовали в разговоре корреспондентов "РГ" с министром ЖКХ и энергетики Свердловской области Николаем Смирновым. По их злободневным коммунальным вопросам и ответам на них министра затем в тагильской газете вышла целая полоса.

Несколько лет подряд корреспонденты "РГ" и "Тагильского рабочего" поднимают, пожалуй, самую актуальную тему промышленного центра - обеспечение чистой водой. Благодаря совместным выступлениям газет, местные власти обещают к 2022 году обеспечить город чистейшей питьевой водой. И мы будем следить за этим.