На Урале разработали сорбент для рекультивации земель

В Уральском государственном горном университете придумали новый сорбент для восстановления почв, пострадавших от горнопромышленной деятельности.

Материал создан на основе торфа и способствует развитию флоры на землях, которые обработали новым средством.

Для разработки ученые исследовали экосистему нарушенных земель отработанных карьеров Среднего Урала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

По словам исследователей, особенность средства на основе торфа в том, что он обладает повышенной способностью к связыванию тяжелых металлов (снижает проникновение их в почву) и благотворно влияет на развитие флоры. Так, травы начинают активно расти через неделю после применения.

Ученые планируют создать сорбенты тяжелых металлов и для очистки сточных вод и удобрения для быстрого образования гумуса и интенсивного роста растений.