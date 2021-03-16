На Урале впервые спасли младенца с помощью искусственного сердца и легкого

В Свердловской области впервые для спасения новорожденного ребенка применили искусственные сердце и легкое.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - это метод насыщения крови кислородом для временной поддержки жизни пациента. С помощью него врачи областной клинической больницы №1 выходили девочку весом около двух с половиной килограммов, которая появилась на свет с критическим пороком сердца.

При рождении у малышки диагностировали нарушение положения крупных кровеносных сосудов, дефект межжелудочковой перегородки. "Единственно вариантом была одномоментная коррекция порока в условиях искусственного кровообращения", - пояснил завотделением Константин Казанцев.

Прооперировали девочку еще в прошлом ноябре, но только спустя 3,5 месяца она смогла уехать из больницы домой: когда после хирургического вмешательства ее отключили от аппарата искусственного кровообращения, начались сбои сердечного ритма.

Как говорят медики, такое случается после серьезных внутрисердечных вмешательств, особенно у крошечных пациентов. Поэтому было решено перевести пациентку на ЭКМО. Мировая практика лечения подобных патологий считает малый вес тела неблагоприятным фактором, но свердловским врачам удалось спасти малышку.

"На исходе вторых суток после операции гемодинамика улучшилась, что позволило отключить аппарат ЭКМО. Для стабилизации сердечных сокращений девочке был имплантирован электрокардиостимулятор. В ОДКБ доктора два месяца занимались восстановлением функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Еще десять дней кроха провела в детской городской клинической больнице №11", - рассказали в департаменте информационной политики региона.