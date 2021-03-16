Жители поселка ЧГРЭС, находящегося в нескольких трамвайных остановках от центра Челябинска, жалуются на разруху и невнимание чиновников. В редакцию "РГ" пришло письмо от жильцов сразу двух четырехэтажек на улице Российской, в котором они просят разобраться, почему их дома не сносят и не ремонтируют. В подвалах годами стоит вода, а по стенам расползаются трещины и грибок.

Гетто в центре города

Поселок ЧГРЭС строился в конце 1920 - начале 1930-х годов. Дома, ровесники первых советских пятилеток, с одной стороны поджимает река Миасс, с другой - железнодорожные пути и автодорога Меридиан. Микрорайон строили для рабочих гидроэлектростанции и расположенного рядом электрометаллургического гиганта - отсюда и название.

И вот что странно: пока поселок принадлежал комбинату, дома ремонтировали, дворы содержали в порядке. Все изменилось, когда жилфонд передали на баланс муниципалитета. Возможно, у властей до поселка просто не доходили руки, и вот уже несколько десятилетий в четырехэтажках и на придомовой территории царит запустение.

В поселок не ходит общественный транспорт, закрыта единственная школа № 48, во дворах нет детских площадок. По иронии судьбы остались работать два детских сада, но на этом цивилизация заканчивается.

Бытовые неудобства

Отваливающаяся кусками штукатурка на стенах, опасно нависающие крыши, готовые рухнуть лестничные марши, вечно прорывающиеся трубы отопления и ГВС… Жильцы дома № 27 на улице Российской без горячей воды живут уже третий год - после того как сотрудники управляющей компании решили провести испытание бойлера.

Бойлер испытания не прошел, и его от греха подальше опломбировали, отключив воду. Водопроводные трубы кое-где перемотаны канцелярским скотчем, а в подвал, по словам местных жителей, без спелеологического оборудования вообще лучше не соваться: там обитают полчища тараканов, клопов и блох.

Без спелеологического оборудования в подвал лучше не соваться: там обитают полчища тараканов, клопов и блох

Контингент бывшего рабочего поселка разношерстный: люди, давно ведущие асоциальный образ жизни, но вместе с тем много семей с детьми, пожилых… В этих домах, кстати, когда-то получали жилье и выпускники сиротских учреждений.

Старшая по дому № 27 Татьяна Кампаниец воспитывает двух несовершеннолетних детей. Квартиру они с мужем купили 11 лет назад с использованием материнского капитала. Но теперь из-за бытовых неудобств и отсутствия горячей воды Татьяне пришлось влезть в ипотеку и переехать из ЧГРЭС. На Российской осталась ее пожилая мать, инвалид II группы.

Супруги Любовь Молодина и Андрей Дзюбенко обитают здесь с 2003 года. Вырастили двух детей: старшему 20 лет, младшему - 14. И все это время занимают комнату площадью 15,9 квадратных метра. Любовь - тоже инвалид II группы. Жила в доме инвалидов, родила ребенка и получила от государства такую жилплощадь. С тех пор жилищные условия лучше не стали. А после того как горячую воду отключили, семья греет воду в ведрах на газовой плите.

Александр и Анна Чивилевы, их восьмилетний сын и 83-летняя мать Александра ютятся в девятиметровой каморке. Чтобы добраться до школы, мальчику приходится преодолевать немалое расстояние: сначала топать пешком до ближайшей остановки, а затем ехать на трамвае. И таких примеров в поселке множество.

Ответы и отписки

На жалобы в администрации Калининского района сообщили: "Ваши дома стоят в планах на капитальный ремонт до 2048 года". Мол, терпите и ждите… Комиссия, приезжавшая из мэрии, по словам людей, отделалась фразой: "А что? Свет есть - жить можно". По информации УК "Союз" и "Вариант", обслуживающих четырехэтажки, обращений от жильцов не поступало…

Пришлось подготовить официальный запрос на имя главы Челябинска Натальи Котовой с просьбой прояснить ситуацию с разрушающимися домами, планируется ли их капремонт или расселение и что ожидает ЧГРЭС в перспективе.

Однако ответ пришел от начальника городского управления ЖКХ Александра Кочерещенко. И ответ этот, прямо скажем, ясности не добавил. Чиновник сообщил: капремонт проводится в рамках утвержденной правительством региональной программы на 2014-2048 годы. Однако для домов № 27 и 29 на улице Российской сделали исключение: распоряжением мэрии от 25 мая прошлого года № 4836 они внесены в краткосрочный план капремонта на 2019-2021 годы.

Казалось бы, можно порадоваться за жителей, но не тут-то было! Региональный оператор капремонта общедомового имущества приостановил реализацию программы на этих домах, предоставив справку о том, что степень их износа превышает 61 процент.

Выходит, ремонтировать нецелесообразно и нужно сносить? УЖКХ даже направило в УК "Союз" письмо с просьбой уведомить жителей о "необходимости получения заключения специализированной организации для дальнейшего принятия решения".

Другими словами, жильцам горемычных домов, кроме оплаты коммуналки и взносов за капремонт, предложили скинуться на оплату услуг независимых экспертов, которые подготовили бы заключение об аварийном состоянии четырехэтажек. Но разве недостаточно для этого справки регоператора, отказавшегося их ремонтировать именно из-за высокой степени износа?

То же самое и со злополучным бойлером. В мэрии согласились: "Требуется его замена, что относится к работам капитального характера". Но, поскольку капремонта не предвидится, предложили решить вопрос путем проведения общего собрания собственников помещений.

Дальше еще интересней. Из ответа мэрии следует: "По информации УК "Союз", подвальные помещения и места общего пользования находятся в удовлетворительном состоянии". А надзор за исполнением жилищного законодательства осуществляет не мэрия, а Государственная жилищная инспекция и прокуратура.

Просим считать эту публикацию официальным заявлением в вышеуказанные органы, правомочные проверить, насколько соответствуют ответы УК реальному положению дел.

Кстати

В мэрии Челябинска с 2012 года действует комиссия по оценке жилых помещений подведомственного жилого фонда. Заявлений от собственников квартир в домах № 27 и 29 на улице Российской, по данным на 04.03 2021 г., в нее не поступало. Соответственно у мэрии нет оснований для расселения. Постараемся ознакомить с этой информацией местных жителей. Зарегистрировать заявление о проведении оценки жилья можно по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 5а, кабинет 110, тел. 263-39-63.