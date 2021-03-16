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Рубрика: Происшествия

ЧП на перегоне

Под Челябинском опрокинулись вагоны с углем
Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
Следствие выясняет обстоятельства крушения 19 вагонов грузового поезда с углем на перегоне Сыростан - Хребет в горно-заводской зоне Челябинской области. Из-за повреждения рельсов и контактных путей на месте ЧП было остановлено движение пассажирских поездов и электричек. Возбуждено уголовное дело.

- Авария произошла вчера рано утром, - сообщила "РГ" представитель Уральского следственного управления на транспорте Наталья Шандровская. - Пострадавших нет. Следственно-оперативная группа разбирается в причинах произошедшего, проводит допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги, выемки документации.

К месту аварии направили восстановительные поезда из Златоуста и Челябинска. Ликвидировать последствия прибыли шесть бульдозеров, погрузчики и более 200 человек. Пришлось освобождать пути от вагонов и проводить замену железнодорожного полотна.

Причиной крушения вагонов в Челябинской области мог стать излом рельса

- Из-за аварии на перегоне были остановлены пассажирские поезда московского направления, - сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. - Пассажиров доставили в Челябинск и Златоуст на автобусах. Пассажирские поезда "Приобье - Уфа", "Новокузнецк - Кисловодск", "Пенза - Тюмень", "Адлер - Красноярск" и "Новосибирск - Белгород" отправлены по обходному маршруту через станцию Карталы, а поезда "Уфа - Новый Уренгой" и "Астрахань - Нижневартовск" в обход через Свердловскую железную дорогу. Кроме того, отменены электрички в направлении Златоуста.

При задержке поездов пассажиров обеспечили питанием и водой. Ожидающих их прибытия на вокзалах разместили в залах повышенной комфортности. На момент подписания номера пути уже освободили от сошедших вагонов и пустили три поезда.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область РГ-Видео

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