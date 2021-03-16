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16.03.2021 18:09
Рубрика: Происшествия

Причиной крушения вагонов в Челябинской области мог стать излом рейса

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Излом рельса мог привести к сходу 19 вагонов грузового состава с углем в Челябинской области. Об этом сообщили во вторник в Уральском следственном управления СК на транспорте.

Фото: Пресс-служба Уральской транспортной покуратуры
В Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов с углем

- Предварительной причиной схода вагонов на перегоне Сыростан - Хребет в горно-заводской зоне Челябинской области явился излом рельса, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты обломки рельса со следами излома, регистраторы переговоров, кассета со скоростемерной лентой локомотива - она направлена для расшифровки. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы.

Как сообщили в управлении Южно-Уральской железной дороги, пути уже освободили от сошедших вагонов и завершают укладку нового железнодорожного полотна. К ночи железнодорожники пообещали полностью восстановить движение на поврежденном участке магистрали.

- Четный путь уложен, засыпан щебнем. Идут работы по восстановлению второго пути, сообщили в пресс-службе ЮУЖД. - Продолжили движение три поезда - "Новокузнецк - Кисловодск" с задержкой 4 часа 06 минут, "Астрахань - Нижневартовск" с задержкой 3 часа 28 минут и "Уфа - Новый Уренгой" c задержкой на пять часов. Поезда "Пенза - Тюмень", "Приобье - Уфа", "Новосибирск - Белгород" и "Уфа - Новый Уренгой" следуют альтернативными маршрутами.

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