- Илья, добавь-ка красной краски на щит! Вот так, мажь, не жалей акрила! - поучает Святослав Шитов, педагог по деревянной резьбе Дома культуры "Водник".

Сам он, потомственный мастер (его отец Вадим Макарович - титулованный резчик, почетный гражданин города, хранитель старинной Тюмени), учитель, экскурсовод, краевед, человек-энциклопедия, сидит рядом. Наблюдает за мальчишкой, ловко заделывает трещины в сосновой подставке для будущего воина на коне: загоняет в рану щепочку, резаком отсекает лишнее, промазывает клеем и быстро проходится наждачной бумагой. Общими усилиями Шитов-младший и его юные последователи уже месяц готовят два войска: русское и шведское.

В мае, когда будут праздновать 800-летие со дня рождения Александра Невского, воспитанники "Водника" на поляне со свежей травкой разыграют собственную Невскую битву. К тому времени Святослав при поддержке коллег из "Торфяника", соседнего ДК, планирует снять исторический мультфильм, персонажей которого озвучат его воспитанники. Основой сюжета, размышляет наставник, должен стать отрывок из псковских летописей про житие новгородского князя.

- А без проектов неинтересно: в прошлом году завершили работу над "Коньком-Горбунком", сейчас дружиной занимаемся. Образы придумали ребята, я чуть подправил, и пошло дело: сначала на куске древесины рисуют героя, потом выпиливают, шлифуют и раскрашивают. Любую поделку из сибирской сосны, тополя и липы приятно взять в руки, принести в дом как оберег.

Двадцать фигурок готовы. Большую часть из мастерской в подвале Дома культуры забрали в фойе, чтоб показать посетителям, какая красота получается из обычной дощечки.

- Представляете, несколько наших ратников с того показа "ускакали", - смеется Шитов. - Видимо, кто-то не смог расстаться - уж такие они милые. Но ничего, сделаем еще. Тренировать руку всегда полезно.

Четвероклассник Илья Павлов с педагогом согласен: повторение - мать учения. Он записался на занятия не так давно, но уже быстро и аккуратно вырезает одну игрушку за полдня. К счастью, между настоящим мужским рукоделием и стрелялкой в смартфоне этот ребенок выбирает первый вариант. Педагог рад: есть кому знания передать.

Кстати, в углах засыпанного стружкой кабинета Святослава Шитова стоят витрины с деревянными скульптурами из красного и черного дерева, привезенными из поездок по свету. Конечно, экзотика на фоне сибирского снега. Но по мне, кони, тюльпаны, птица сирин и солнце, сработанные ребятишками, гораздо симпатичнее и живее.

Кстати

Резьба по дереву - уникальное оздоравливающее ремесло: тренирует мышцы, развивает память, координацию, разговорную речь, фантазию и эрудицию. Святослав Шитов занимался с незрячими и психически нездоровыми детьми, которые успешно преодолевали свои недуги.