Ученый: Мы живем рядом с цыганами, но почти ничего не знаем друг о друге

"Воруют, попрошайничают, торгуют наркотой, могут наслать проклятие и даже украсть детей", - весь этот стойкий набор стереотипов с ходу выложили участники небольшого пресс-опроса на тему: что вы думаете о цыганах. Из положительного только то, что они зажигательно поют и танцуют, да "кино про хорошего цыгана Будулая" - на этом все. Как вышло, что мы до сих пор почти ничего о них не знаем, хотя живем рядом столетиями? Что в нашем списке мнений про цыган правда, а что - нет? Как и чем живет сегодня табор? Об этом наш разговор с директором Института государственного и международного права УрГЮУ Данилом Сергеевым. Представителей рома он изучает в рамках научной работы о преступности в этнических сообществах. При этом с детства дружит со многими цыганскими семьями.

Данил, не раз приходилось слышать, что для цыган есть два мира - "свой" и "чужой". В своем, в таборе, строго соблюдаются устои и традиции, а чужой, вне "правового поля", там можно и украсть, и обмануть…

Данил Сергеев: Конечно, они не мыслят такими категориями, как "правовое поле". Но у рома действительно есть свой неписаный, передаваемый из поколения в поколение "цыганский закон", который строго регулирует жизнь в таборе. Эти правила действуют только внутри сообщества, а за его пределами - нет. Есть даже свой цыганский суд, когда собираются бароны, главы семейств, и выносят свое решение. Самое строгое наказание - обесчестить и изгнать из табора.

За что оно может последовать?

Данил Сергеев: За большие долги, обман своих же, за супружескую измену. Что показательно, мужчину накажут только за связь с цыганкой - за связь с "гаджо", нецыганкой, скорее всего и разбирательства не будет. У рома существует своеобразная демократия, они выносят вердикт и выходят всем табором на дорогу, чтобы воплотить наказание. Если "приговорили" к изгнанию и бесчестию, одна из женщин своей нижней юбкой несколько раз ударяет преступившего цыганский закон по лицу и телу. С этой минуты он больше не имеет права показываться в таборе. Никто не подаст ему руки и никогда не сядет с ним за стол. Для цыган это страшное наказание, оно сродни получению статуса "отверженного" в зоне, и самое главное, что вне табора, без помощи своих, ему сложно прожить в "чужом" мире.

Цыгане по-прежнему кочуют по свету? Все мы помним по книгам и фильмам кибитки, табор в степи…

Данил Сергеев: Сегодня уже практически нет. Хотя есть, конечно, отдельные группы цыган, которые так же, как и во времена Пушкина, собирают весь свой скарб и отправляются в дорогу. Вообще различных ответвлений рома довольно много. Так, только в Екатеринбурге, например, живет семь различных цыганских сообществ. Как правило, исторически они - выходцы из разных стран. Они, конечно, знают друг о друге, но практически не взаимодействуют. Устои и традиции у них могут очень сильно отличаться. Религия разная. Они говорят на разных диалектах, которые нередко малопонятны для цыган другой группы.

Лучше всего я знаком с группой цыган-сербиян, это ответвление от цыган-котляров. К слову, проследить, откуда пришли рома можно по золотым старинным монетам, которые они передают из поколения в поколения молодым на свадьбах. У семьи моих друзей цыган есть австрийские монеты с профилем Марии Терезии. То есть вполне возможно они действительно, когда-то пришли из Сербии.

Что заставило цыган перейти на оседлый образ жизни?

Данил Сергеев: Главным образом то, что в 1956 году вышел Указ "О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством". Он приравнял странствующих цыган к тунеядцам и запретил кочевать под угрозой тюремного срока на три года. Они должны были обосноваться ровно там, где на тот момент стоял их табор. Так по всей стране образовались цыганские поселки. Власти выделили им землю, на ней они построили дома, там и живут до сих пор. И надо сказать, сегодня во многих городах возникла серьезная проблема.

Вот пример. Так называемый "визовский поселок" в Екатеринбурге, в котором компактно проживают сербияне и в меньшей степени русские цыгане. В поселке живет 600 человек, но никто из них не имеет документов ни на свои дома, ни на землю. Они просто не понимают, зачем они нужны. Вот бумаги на материнский капитал оформить надо - за это деньги дадут. А на дом-то зачем? Цыган мыслит так: у меня есть паспорт, в нем есть прописка, в доме жил еще мой прадед - что и кому еще надо доказывать?

Между тем на месте этого цыганского поселка, как и многих других, планируют построить целый микрорайон. Как цыгане будут доказывать право на свое жилье - большой вопрос. Проблема еще и в том, что именно сербияне в силу своих традиций не могут селиться в высотных многоквартирных домах. То есть если застройщик и предложит им квартиры в новых домах, они не захотят в них жить. Возникает сложная правовая и социальная коллизия. И тут, на мой взгляд, требуется особая мудрость, и деликатный подход местных властей решить проблему так, чтобы не пострадали ничьи интересы.

Я недавно брала интервью у подросткового гинеколога. Она говорит, большинство беременных девочек, 12-14 лет, которые к ним поступают - это цыганки.

Данил Сергеев: Да, ранние свадьбы у цыган это еще одна национальная традиция, и ранняя беременность шокирует только нас, для рома - это норма. К 18 годам некоторые девушки имеют уже по трое детей.

Причем, парни получают образование класса до седьмого, потом женятся и в школу больше не ходят. Какая школа, когда нужно кормить семью?! Девочки учатся класса до пятого-шестого. Самый образованный среди табора цыган-сербиян парень, который закончил девять классов.

Я как-то был свидетелем такого разговора: один цыган говорит, как хорошо, наверное, иметь высшее образование, вот бы выучиться. А другой отвечает, а зачем оно нужно, куда с ним, деньги-то как зарабатывать? Хотя, надо сказать, так думают цыгане не во всех сообществах. Есть, например, так называемые "русские цыгане" ("руска рома"), среди них довольно много людей и с высшим образованием. И национальную одежду они надевают разве что во время праздников. Но большинство все-таки рано бросают школу, традиции мешают им учиться дальше.

Чем все-таки они зарабатывают?

Данил Сергеев: Исторически так сложилось, что цыгане всегда искали легкий и быстрый заработок. Это было продиктовано всей их кочевой жизнью. Приехали в какое-то место, быстро что-то сделали, поехали дальше. Из этого же разряда ставшая притчей во языцех тяга к воровству: прибрал что-то к рукам, сел на коня - и ищи потом ветра в поле. Отсюда и гадание, и попрошайничество. Причем, они считают это работой.

Однажды я договорился с цыганской семьей и привел к ним целую экскурсию. Люди хотели посмотреть, как живет настоящий табор. А мне хотелось, чтобы цыгане хоть чем-то, хоть немного, но заработали легально. Так вот одна женщина говорит: "Меня на вокзале цыганка как-то обманула, все деньги забрала". Одна из женщин-рома в ответ выпалила: "Так ведь это я была!". Причем, это не было попыткой пошутить - она говорила серьезно, потому что в ее понимании - на вокзале она зарабатывала деньги для семьи и детей. Одна цыганка мне призналась: даже если у меня холодильник будет набит продуктами, я все равно пойду гадать и попрошайничать. Во многих цыганских сказках и легендах повествуется об истоках воровства, особом "разрешении" для рома красть. Нельзя сказать, что цыгане сплошь занимаются криминалом, но объективно и возможностей заработать честно для них в нашем обществе не так много.

Часть цыган торгует на рынке, мужчины нанимаются строить бани в поселках, собирают металлолом. Причем, что показательно, зная, что не каждый возьмет их на работу, они представляются выходцами из Таджикистана, Кавказа, а то и Молдовы, наивно полагая, что их сложно узнать. Улыбка с золотыми зубами разоблачает моментально.

А наркотики? По-прежнему торгуют?

Данил Сергеев: Бум наркоторговли был в девяностые и в начале нулевых, сегодня многие из знаменитых воротил цыганского наркобизнеса уже отсидели свое, а то и ушли в мир иной. Была тогда, например, в Екатеринбурге цыганка, которая возила наркотики прямо в детской коляске, под ребенком. Ее так и прозвали - "Коляска". К слову, на вершине цыганской наркоторговли в Екатеринбурге в те годы была русская женщина, жена одного влиятельного цыгана, начавшего свой криминальный бизнес еще во времена СССР одним из первых в стране. "Бизнес" достался ей после смерти мужа. С тех пор многие из них, а точнее - уже их дети, занялись вполне легальным бизнесом. Конечно, нельзя исключить, что в дело они вложили и деньги, полученные от продажи наркотиков.

К слову, некоторым сообществам цыган торговать наркотиками строго запрещают их традиции. Например, цыгане-сербияне наркотики никогда не продавали. Да, они могут гадать и попрошайничать, но дурманом не торговали принципиально. Однако очень многие сербияне сами стали жертвами наркобума 90-х: увлечение запрещенными веществами стало пагубным для многих молодых цыган в те годы.

Данил, цыгане все-таки довольно закрытое сообщество, как вас пустили в табор?

Данил Сергеев: Еще мой дядя в 1970-е годы снимал дом у одной цыганской семьи, с ними дружила моя бабушка, а потом и я. Мы не теряли отношений даже в 90-е годы, когда цыган обвиняли во всех смертных грехах. К рома и сегодня относятся настороженно. Конечно, они чувствуют это, когда приходят в больницы, госучреждения. И стараются лишний раз не пересекаться с "нашим" миром. С одной стороны, это отношение может и заслуженно, но все же нельзя всех под одну гребенку. Ведь не все воруют и торгуют наркотиками. Стереотипы очень сильны, и думаю, даже если все цыгане вмиг перестанут гадать и попрошайничать, этот шлейф будет тянуться за ними еще не одно десятилетие.

Но вот что интересно, не только мы мыслим о цыганах стереотипами. И в их сознании полно разных клише по отношению к нам. Знаете, кого они считают самой опасной колдуньей, которая может навести на них порчу? Женщину с голубыми глазами! И я в этом не раз убеждался. Получается, мы боимся цыган-гадалок с огненно-черными глазами, а они блондинок с голубыми глазами. Кажется, невероятным в нашем-то веке. И так во всем. Так что нам предстоит разрушить еще очень много ложных установок друг о друге. И думаю, процесс этот должен быть обоюдным.

Нет у этого народа желания жить исключительно воровством. Стойкие традиции, отсутствие образования мешают их интеграции. Знаете, они очень любят и часто пересматривают фильм про Будулая, про цыгана, который жил честно.

Блиц

Откуда пошли цыгане?

Данил Сергеев: Среди многих исторических теорий самая стойкая говорит о том, предки цыган жили в центральных районах Индии. Сегодня они живут почти во всех странах мира, от США до Восточной Европы. В России, по данным последней переписи, насчитывается 220 тысяч цыган.

Какая религия у цыган?

Данил Сергеев: В России больше православных цыган. Они массово крестят детей в Пасху. Меньше цыган мусульман. Религия обусловлена страной проживания цыган.

Как гадалкам удается обмануть, обладают ли они какими-то психотехниками?

Данил Сергеев: Считается, что цыганки обладают элементами гипноза, которым овладели за долгие годы своей деятельности.