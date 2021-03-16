От общественных организаций региона, предпринимателей, УК и ТСЖ администрации муниципалитетов ждут проекты благоустройства, финансируемые в рамках инициативного бюджетирования из четырех источников (местного и регионального бюджетов, средств жителей и ИП). В Первоуральске с победителем конкурса определились.

Проект обновления аллеи вдоль дома № 48б на улице Трубников ТСЖ "Наш дом" подготовило еще в прошлом году. Но тогда участвовать в конкурсе не стали - итоги подводили в октябре.

- Решили, что сажать деревья в снег не будем, поэтому перенесли заявку на 2021-й. Сейчас готовимся воплотить задуманное, - рассказал "РГ" руководитель ТСЖ и УК "Наш дом" Антон Кропотин.

В ближайшее время подрядчикам предстоит благоустроить 400 метров территории. Вдоль длинной пятиэтажки оборудуют тротуары, вымощенные плиткой, появятся светильники, лавочки на прямоугольном бетонном основании, урны и, конечно, деревья. Помимо яблонь, планируют высадить сирень, дерен сибирский белый, барбарис и шиповник. Изменится и пространство возле библиотеки, примыкающее к аллее.

Общая стоимость проекта - 3,4 миллиона рублей, горбюджет готов оплатить 35 процентов - 1 миллион 194 тысячи. Больше половины возместит регион, около 10 процентов - "другие источники" - спонсоры (говорят, они уже найдены). На долю жителей останется пять процентов, которые ТСЖ оплатит из статьи на содержание жилья. Дополнительно людям скидываться не придется. Казалось бы, при таких условиях администрацию должны завалить проектами, однако конкуренции не было. По словам сотрудника управления ЖКХ и строительства ГО Первоуральск Дарьи Вотяковой, на конкурс поступил один проект, который и стал победителем.

Руководители УК и ТСЖ нередко жалуются: жильцы выступают против софинансирования, мол, не хотят дополнительно платить. А от себя коммунальщики добавляют, что свободных денег нет, и сетуют на многочисленные долги. Однако не все коллеги с ними согласны. Для того же ТСЖ "Наш дом" это далеко не первый проект, раньше ТСЖ и одноименная УК участвовали в программе благоустройства дворовых территорий. Софинансирование и там один из обязательных пунктов, но деньги всегда находились.

- Общей платы за содержание жилья вполне достаточно, чтобы оставалось на обязательные расходы, текущий ремонт плюс инвестиции в развитие, - считает Антон Кропотин. - Например, при тарифе на содержание жилья 14 рублей 60 копеек за квадрат от ста квартир общей площадью 5 тысяч квадратных метров каждый месяц поступает 73 тысячи рублей. Вычтем 30 тысяч на обслуживание дома и зарплату персоналу - останется 43 тысячи. Умножьте их на 12 месяцев и 28 домов, которые мы обслуживаем, - это и есть те самые свободные деньги. Задолженность за ЖКУ, конечно, есть и у нас, но мы активно работаем с должниками.

Заявки от муниципалитетов минэкономики региона собирает до 29 марта, после чего подведет итоги. Кстати, в прошлом году по госпрограмме "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года" комиссия ведомства рассмотрела 22 заявки. Четырнадцать из них поддержали рублем на общую сумму 6,273 миллиона рублей. В селе Тыгиш возле Богдановича появилась мобильная площадка для проведения фестивалей и концертов, в Горноуральском ГО - хоккейный корт.

Кстати

Проект инициативного бюджетирования может быть посвящен и дополнительному образованию - например, оснащению техникой и программным обеспечением муниципальных клубов. Так, благодаря софинансированию детская студия мультипликации в Артях получила долгожданное оборудование.

Между тем

В Первоуральске составляют список расположенных у подъездов и на прилегающей территории лестниц, которые отремонтируют в этом году. В перечне значатся уже десять лестничных маршей под открытым небом. По словам директора МКУ "Городское хозяйство" Александра Гильденмайстера, многие из них обветшали, большинство - без перил. Впереди много работы: не только реконструкция основания и облицовка нескользящей плиткой с насечками, но и установка двухуровневых перил. Кстати, чиновники призывают горожан пополнять список на сайте prvadm.ru.