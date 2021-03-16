В Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов с углем

В Челябинской области выясняют обстоятельства схода с рельсов 17 вагонов грузового поезда с углем на перегоне Сыростан-Хребет в горно-заводской зоне. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

- Пострадавших в результате происшествия нет, повреждено железнодорожное полотно, - передает следственное ведомство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием криминалистов и сотрудников транспортной полиции. Проводится осмотр места крушения, допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги, выемки необходимой документации, а также иные следственные действия, отметили в СК на транспорте.

Транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.