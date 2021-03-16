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16.03.2021 15:23
Рубрика: Происшествия

В Кургане подделали подписи жильцов при смене УК

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 56(8407)
Сразу четыре уголовных дела завели в Кургане по фактам подделки решений собственников жилья в пользу одной из управляющих компаний. После прокурорской проверки других многоэтажек количество дел, возможно, еще увеличится.

Первыми заподозрили неладное жильцы дома № 179 на улице Советской. Как рассказали "РГ" владельцы квартир, в ноябре прошлого года, устав от бездействия своей УК, они провели очно-заочное внеочередное общее собрание и большинством голосов отказались от ее услуг. Тогда же приняли решение перейти в другую УК. Весь пакет документов, как полагается, сдали в Госжилинспекцию (ГЖИ).

Фото: iStock
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А дальше, по словам жильцов, начались странные вещи. 26 января, когда закончился срок рассмотрения документов о внесении изменений в реестр лицензий, им пришло письмо из ГЖИ о том, что в доме якобы прошло еще одно общее собрание и его участники проголосовали за расторжение договора с новой управкомпанией и возвращение к старой. Протокол собрания оформлен 18 января, и это означало отмену ранее принятых решений.

Люди удивились: какое собрание? Никаких объявлений на этот счет не было. Хотели посмотреть протокол, но в ГИС ЖКХ его не опубликовали, на информационных стендах дома, как требуется по закону, экземпляр не вывесили. У собственников возникли вопросы к Жилинспекции: почему протокол первого собрания рассматривали более 50 дней, а второго - всего четыре? Уж нет ли тут сговора? Однако ГЖИ отмела подозрения, заверив: никаких нарушений по срокам рассмотрения документов нет.

Протокол тайного собрания жильцы все-таки нашли, но фигурирующий в нем председатель и инициатор голосования заявил, что ничего не подписывал. Остальные подписи тоже показались сомнительными, как и бюллетени для голосования. Собственники написали заявление в прокуратуру. В аналогичную ситуацию попали жители еще одной многоэтажки на улице Аргентовского. В результате возбуждено два уголовных дела по статье о подделке официального документа.

Кстати, управляющая компания, оказавшаяся в центре скандала, - самая крупная в Кургане, обслуживает треть жилфонда. Прокуратура решила проверить, каким образом перешли под ее управление другие дома. В итоге появилось еще два уголовных дела по той же статье. Проверки продолжаются.

Тем временем

Собственники квартир дома № 179 на улице Советской в Кургане обратились в суд с иском о признании недействительным решения тайного собрания. Первое заседание суда назначенона 17 марта.

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