Теперь каждого бесхозного пса ловят, стерилизуют, внедряют чип или бирку. И если он не агрессивен, отпускают на улицу. Чип помогает отслеживать дальнейшую судьбу животного.

Что важно, в единую базу заносят и домашних животных. А это значит, что, если какой-то бессовестный хозяин однажды бросит своего пса, чип позволит вычислить владельца и привлечь к ответственности. Как отмечают юристы, наказание может быть вплоть до уголовного, в случае если хозяин жестоко поступил с животным. А что как не жестокость - выбросить собаку или кошку на улицу, на мороз. И это еще самое безобидное, что позволяют себе владельцы.

Единая база животных в Югре открыта. Любой может зайти на специальный портал, выбрать себе животных из приюта. Или сообщить о пропаже своего питомца. Здесь же можно узнать, где, в каком районе планируется отлов животных, или сообщить о скоплениях бродячих собак.

Последняя проблема характерна практически для всех регионов страны. Показательный случай произошел недавно в Салехарде. Мэр города, проезжая по городу, увидел, как стая бродячих собак напала на женщину с ребенком. Главе пришлось их отбивать от агрессивных голодных псов. Благо, все закончилось благополучно. При этом в Туве, в Кызыле, недавно до смерти загрызли женщину три хозяйские овчарки. Женщина умерла от многочисленных рваных ран, не приходя в сознание в больнице.

В Красноярске год назад произошло сразу несколько диких трагических случаев, связанных с беспризорными животными. В январе и феврале с небольшим интервалом в двух районах города нашли тела трех мужчин и женщины с многочисленными следами собачьих укусов.

Недавно СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации Красноярска. Он обвиняется в том, что его халатность привела к гибели этих четырех человек. Чиновник отвечал за отлов бродячих псов.

Теперь каждого бесхозного пса в Югре ловят, стерилизуют, внедряют чип или бирку. И если животное не агрессивно, его отпускают на улицу

И, как говорят в городе, уже ясно: расчет на то, что стерилизованная собака станет ласковой и приветливой, был неверным. Псы с характерными метками на ухе на улицах города терроризируют прохожих, как и прежде. Уничтожать животных запрещено по закону, но и содержать негде. В Красноярске существует проект строительства огромного приюта для агрессивных собак на тысячу особей. Его примерная стоимость - полмиллиарда рублей. Попытки найти частного инвестора пока успехом не увенчались.

- Федеральный закон, защищающий бродячих собак от жестокого обращения, "зажал нас в тиски". Он перетянул одеяло в обратную сторону: собаки находятся под защитой от людей, а люди от собак - нет, -говорит глава Красноярска Сергей Еремин.

Чипированные и стерилизованные собаки ведут себя агрессивно и нападают на людей. Мэр Красноярска считает, что нужно срочно пересмотреть отдельные статьи закона, касающиеся пожизненного содержания бездомных собак. И конечно, жестко контролировать ответственность каждого хозяина за своего питомца.

- Крайние, радикальные меры - далеко не выход, - парирует зоозащитник из Екатеринбурга Екатерина Князева. - Все мы помним, как "команды зачистки" устраивали расстрелы бродячих псов порой прямо во дворах жилых домов и часто при детях. Куда важнее наводить порядок с содержанием животных. Бесхозных не должно быть в принципе - у каждой собаки и кошки должен быть владелец. Если кто-то завел, а потом бросил собаку, пусть отвечает за то, что сделал. Вплоть до самой суровой ответственности, если пес потом на кого-то напал. И в этом отношении единая база животных, которую создали в Югре, послужит первым серьезным шагом на пути формирования нормальных цивилизованных отношений человека и животных, которых он приручил.

Тем временем

Пермские власти договорились с полицией: теперь бригады по отлову бродячих животных будут работать под охраной патрульных нарядов. Это связано с тем, что жители краевой столицы порой препятствуют специалистам выполнять работу, дело доходит даже до конфликтов. Например, прошлой осенью пострадал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми. Он решил ознакомиться с работой бригад на месте и столкнулся с противостоянием зоозащитников. Один из них бросился на чиновника с кулаками и расшиб стекла в служебном автомобиле.

Подготовил Константин Бахарев (Пермь)

Кстати

В Зеленограде наградили хозяев джек-рассел-терьера Джесси премией "Мой ласковый и нужный зверь-2021". Этот храбрый маленький пес ценой собственной жизни спас в Коми 10-летнего мальчика от волка. Все случилось в конце прошлого года. В поселке Синдор Княжпогостского района дети играли на улице в прятки. Десятилетний мальчик забрался за сугроб. И к нему со стороны леса подобрался волк.

И тут из двора выскочил Джесси, который кинулся на помощь маленькому хозяину. Но силы были не равны - волк буквально растерзал собаку. Зато ребенок остался жив. Многодетная семья была потрясена смертью любимца, который умер у них на руках. Но теперь в семье появился щенок этой же породы. Организаторы конкурса "Мой ласковый и нужный зверь-2021" подарили его хозяевам Джесси.

Кстати, в конкурсе участвовали и другие животные из Республики Коми. Первое же место заняла лабрадор-поводырь Акси. Ее хозяин Вячеслав Рудаков из Санкт-Петербурга в конце 90-х попал в аварию и потерял зрение. И Акси помогает мужчине свободно передвигаться по улицам, она стала его глазами.

Премию получила и полицейская овчарка Волк-Меркурий, также из Санкт-Петербурга. Пес спас девушку от насильника. Приз получила хозяйка-кинолог Мария Копцева.

Светлана Цыганкова (Сыктывкар)