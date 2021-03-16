Чтобы попасть на прием к кардиологу, жительнице поселка Прогресс Зинаиде Шепило пришлось забраться на КамАЗ. Правда, с комфортом, по лесенке, ведь большегруз - тяговая сила для нового передвижного медицинского комплекса.

- Очень удобно, когда специалист приезжает прямо на село. Не всегда можно попасть к тому же кардиологу, приехав в городскую больницу. Да и хлопотно добираться. А сегодня я сразу двух специалистов посетила, ЭКГ сдала. И прививку мне поставили, - делится Зинаида.

Небольшой поселок Прогресс расположен на берегу Чусовой в трех десятках километров от Первоуральска. Недавнее прибытие автопоезда, состоящего из четырех мобильных комплексов, стало для сельчан главным событием года. Сотни человек успели проконсультироваться у специалистов разного профиля, в том числе проверить зрение в уникальном офтальмологическом внедорожнике. Своевременное обследование позволило обнаружить у нескольких человек начальную стадию катаракты - серьезного заболевания.

- Такой комплекс - единственный в стране. Кроме диагностики, врачи дадут рекомендации по дальнейшему лечению и корректировке зрения. Даже очки могут починить, - пояснила координатор бригады мобильных медицинских комплексов Светлана Глуховская.

Прогресс - не первый в нынешнем году отдаленный населенный пункт, куда добралась бригада врачей. Медики провели прием для тысячи жителей старинных поселков Шаля, Староуткинск и Новоуткинск. Автопоезд будет курсировать круглогодично, ближе к лету сделает марш-бросок в труднодоступные северные районы.