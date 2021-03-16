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Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
16.03.2021 21:55
Рубрика: Общество

Надежнее надежного

Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Текст: Андрей Васянин
Церемония награждения лауреатов конкурса прошла в зале МИА "Россия сегодня"/РИА "Новости" на Зубовском - в рамках 10-го Московского Международного Фестиваля Корпоративного видео.
Юлия Шимарская с призом "РГ". Фото: Александр Корольков/РГ Юлия Шимарская с призом "РГ". Фото: Александр Корольков/РГ
Юлия Шимарская с призом "РГ". Фото: Александр Корольков/РГ

В соревновании, проводимом Ассоциацией директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России (АКМР), ежегодно участвуют своими сюжетами крупнейшие банки, компании и вузы России, корпоративные и государственные СМИ, студии рекламного дизайна и киностудии. Соревнующиеся друг с другом в номинациях за лучшее HR-видео, за лучшие видеопрезентации , лучшие корпоративные новостные сюжеты, имиджевые фильмы и не только. Работы участников оценивают руководители индустрии корпоративного видео, продюсеры, специалисты в области коммуникаций.

"Российская газета" участвовала в конкурсе впервые - в номинации "Корпоративная реклама", представив вниманию жюри ролик к 30-летию газеты, прошедший в конце прошлого года на главных федеральных каналах. И получила Гран-при.

Как сказала открывшая церемонию директор Премии "Медиа-Менеджер России" Екатерина Коляда, корпоративное видео идет в сторону кино - с продуманным сюжетом, запоминающимися актерскими работами.

…Друг напротив друга в уютной гостиной сидят отец и сын, молодой - с планшетом, папа - с развернутой "РГ". Отец ворчит, что в интернет-лентах пишут что попало, сын возражает, что ищет новости только в надежных источниках. И вдруг оба, хором, начинают читать одно и то же, интересное обоим - о новых правилах движения для электросамокатов: у сына в планшете оказалась "РГ" электронная, источник надежнее надежного.

По словам начальника дирекции маркетинга и общественных связей "РГ" Юлии Шимарской, хотелось сделать что-то неформальное, то, что дало бы понять, что "Российская газета" - это источник информации для разных поколений, независимо от того, где они привыкли информацию находить.

- Спасибо жюри за выбор, - говорила Юлия Шимарская на церемонии награждения. - А нашей команде - за работу.

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