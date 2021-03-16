Решение о флаге и гимне сборной России на ЧМ по хоккею объявят 17 марта

Официальное решение о том, под какими флагом и с каким гимном сыграет сборная России по хоккею на чемпионате мира 2021 года, будет объявлено 17 марта.

Об этом заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Ранее ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил о том, что на ЧМ-2021 российская команда из-за наложенных санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства выступит по флагом Олимпийского комитета России под гимном IIFH.

"Мы обсуждали различные варианты, но я могу дать комментарий только после того, когда все точно будет решено. У нас нет выбора, мы должны подчиняться правилам Всемирного антидопингового агентства и рекомендациям, которые есть от Спортивного арбитражного суда. Завтра IIHF опубликует финальное решение по этой теме, - приводит слова главы федерации Рене Фазеля.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.