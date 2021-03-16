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16.03.2021 18:36
Рубрика: Спорт

Решение о флаге и гимне сборной России на ЧМ по хоккею объявят 17 марта

Текст: Максим Домчев
Официальное решение о том, под какими флагом и с каким гимном сыграет сборная России по хоккею на чемпионате мира 2021 года, будет объявлено 17 марта.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
CAS запретил использовать "Катюшу" вместо гимна России

Об этом заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Ранее ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил о том, что на ЧМ-2021 российская команда из-за наложенных санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства выступит по флагом Олимпийского комитета России под гимном IIFH.

"Мы обсуждали различные варианты, но я могу дать комментарий только после того, когда все точно будет решено. У нас нет выбора, мы должны подчиняться правилам Всемирного антидопингового агентства и рекомендациям, которые есть от Спортивного арбитражного суда. Завтра IIHF опубликует финальное решение по этой теме, - приводит слова главы федерации Рене Фазеля.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.

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