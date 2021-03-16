Второй год подряд в Риге 16 марта не состоится ежегодное шествие в честь латышских легионеров Waffen SS. Это нацистское действие в "демократической" Латвии впервые состоялось в 1994 году и после этого ни разу не прекращалось до 2020 года. Можно подумать, что власти прибалтийской республики прислушались к голосу разума и, наконец, прекратили чествовать нацистских преступников. Но нет - просто коррективы внес коронавирус и действующий в Латвии жесткий карантинный режим. Память убийц и карателей, которых в Латвии именуют не иначе как "борцами за независимость против оккупации СССР", их последователи в этот раз отметят в центре Риге поодиночке или в онлайн-режиме.

День 16 марта выбран не случайно, в этот день в 1944 году латвийские части войск СС (15 и 19-я пехотные дивизии СС) впервые участвовали в совместных боевых действиях против наступающих частей Красной Армии у реки Великой под Псковом. Один из мифов современной Латвии заключается в том, что освобождение Латвийской ССР осенью 1944 года от гитлеровской оккупации вызвало ответную реакцию у латышей, которые чуть ли не массово ушли в леса и начали борьбу за независимость с советской властью. Но так ли это было на самом деле?

Одной из крупных банд латышских "партизан" была организация "Лесные кошки", которая в 1944-1947 годах совершала диверсионно-террористические акты на территории Латвии, убивала советских активистов и простых латышей, сочувствовавших советской власти.

"Лесных братьев" создали Гиммлер и Скорцени

На самом деле "Лесные кошки" не имели никакого отношения "к борьбе за независимость" Латвии, а являлись одним из диверсионных подразделений германских спецслужб.

В мае-июне 1944 года по указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера был сформирован специальный орган для выполнения особо важных заданий по террору, шпионажу и диверсиям в расположении войск противника - "СС-Ягдфербанд" ("Истребительное (егерское) соединение СС").

"СС-Ягдфербанд" подчинялся непосредственно Гиммлеру, оперативное руководство и комплектование возглавлял начальник группы VI S (саботаж) VI Управления (внешняя разведка) РСХА штурмбанфюрер СС резерва Отто Скорцени.

В октябре 1944 года в составе "СС-Ягдфербанд" было сформировано специальное подразделение для проведения подрывной работы в тылу Красной Армии на территории Прибалтики и северной части Польши - "СС-Ягдфербанд-Ост"; полевая почта № 20336.

Одной из самых крупных операций "СС-Ягдфербанд-Ост" по организации подрывной деятельности на освобожденной территории Латвии стало создание так называемой Курляндской группы, известной также как отряд "Дикие кошки" или "Лесные кошки" (латыш. Mea kai; нем. Unternehmen Wildkatze).

"Лесные кошки" были сформированы в октябре 1944 года руководителем балтийских егерей СС "Ягдайнзатц Балтикум" штурмбанфюрером СС Манфредом Пехау из латышей, служивших в полицейских карательных батальонах, членов националистической организации "айзсарги" и военнослужащих 15 и 19-й латышских добровольческих дивизий СС, прошедших специальную диверсионно-подрывную подготовку в учебных центрах "СС-Ягдфербанд". Начальником штаба "Лесных кошек" был назначен латыш, гауптштурмфюрер СС Борис Янкавс.

По данным контрразведки

Динамику всего хода борьбы с латышскими "партизанами" из спецподразделений СС можно проследить по архивным материалам советской военной контрразведки.

13 октября 1944 года войска Красной армии освободили столицу Латвии - Ригу. 16 марта 1945 года начальник Рижской опергруппы Управления контрразведки (УКР) "Смерш" сообщал в УКР "Смерш" 2-го Прибалтийского фронта: "…В результате проведения комплекса агентурно-оперативных мероприятий оперативными группами по г. Риге и Рижскому узлу задержано и разоблачено официальных сотрудников немецкой разведки - 2, резидентов - 2, агентов-разведчиков - 15, агентов-радистов - 5, диверсантов-террористов - 25, агентов контрразведки - 3. Всего - 52 человека… В целях перехвата каналов проникновения агентуры немцев в наш тыл и вызова агентуры на нашу сторону с санкции ГУКР "Смерш" были организованы радиоигры с центром противника и включены агентурные станции "Рояль", "Беглец" и "Гитара"…".

Другими словами, "смершевцы" еще до ликвидации Курляндской группировки немцев знали о намерениях германских спецслужб развернуть в советском тылу диверсионно-террористическую деятельность, своевременно перехватили каналы связи противника и были подготовлены к эффективной борьбе с новоявленными "партизанами".

21 апреля 1945 года Главным управлением контрразведки (ГУКР) "Смерш" НКО СССР была выпущена директива № 32500 об усилении контрразведывательной работы по розыску и аресту сотрудников и агентов германского разведоргана "СС Ягдфербанд".

Фото: TOMS KALNINS/EPA

В этом документе говорилось: "… "ЯГДЕЙНЗАТЦ-БАЛТИКУМ" 15. Пехау Манфред, 35 лет, житель гор. Берлина, немец, доктор юридических наук, штурмбанфюрер [СС], руководитель разведоргана "Ягдейнзатц-Балтикум". Среднего роста, худощавый, волосы с проседью, близорук… "КУРЛЯНДСКАЯ" ГРУППА ДИВЕРСАНТОВ 29. Янкаус Борис, около 30 лет, уроженец и житель гор. Риги, латыш, являлся взводным командиром полицейского батальона, награжден немцами орденом Железного креста 2-й степени… унтершарфюрер [СС], командир группы диверсантов. Низкого роста, худощавый, брюнет…".

Практически одновременно органам "Смерш" стало известно об участии "Фронтовой разведывательной группы 212" (бывшей диверсионной "Абвергруппы 212") в комплектовании диверсионно-террористической организации "Лесные (дикие) кошки".

Под видом "борцов за свободу"

4 июня 1945 года о ходе розыскных мероприятий УКР "Смерш" Ленфронта направил спецсообщение в Москву:

Оттиск "грозной" печати латышских бандитов: "Смерть большевикам! Лесные кошки видят и знают все".

"…В процессе розыска и задержания участников террористической организации "Межакати" - "Ягдфербанд СС", 15 мая с. г. при проческе леса Рендасской волости Кулдигского уезда была обнаружена вооруженная группа в составе 8 человек, которая при задержании оказала вооруженное сопротивление... При проческе указанного района были обнаружены закопанные личные вещи участников группы Янкаус, в том числе несколько автоматов, ручные гранаты, револьвер с приспособлением для бесшумной стрельбы, ракеты, взрывчатые вещества, …а также круглая каучуковая печать организации "Межа-Кати", представляющая собой изображение головы кота с надписью на латышском языке - "Смерть большевикам! Лесные кошки видят и знают все" (оттиск печати прилагается)… Продолжая осмотр местности в одном километре южнее пункта, где размещалась группа Янкавса, был обнаружен и опознан Францисом труп его адъютанта - лейтенанта Яниса Карклиньша. Труп оказался свежим, с ранами на лбу и подбородке…".

Из допроса пленных выяснилось, что сам Янкавс 26 июня 1945 года чуть не попался в руки опергруппы ОКР "Смерш" 1-й Ударной армии в районе хутора Петыни Кабиленской волости. В результате завязавшейся перестрелки был убит начальник штаба "Лесных кошек" унтерштурмфюрер СС Лео Даугаветис, взят в плен начальник разведки Язеп Скрупштевицс, а сам Янкавс еле-еле унес ноги. У убитого ранее лейтенанта Даугаветиса были изъяты документы, в которых содержались пароли и адреса агентуры "Лесных кошек" на востоке Латвии.

Одновременно обнаруженные копии документов "Лесных кошек" были разосланы в подчиненные органы "Смерш", оперсектора и оперативные группы фильтрационных лагерей и лагерей военнопленных для активного розыска агентуры "СС Ягдфербанд".

"Смерш" против "кошек"

В августе 1945 г. начальник Главного управления по борьбе с бандитизмом НКВД СССР генерал-лейтенант А. Леонтьев направил наркому внутренних дел СССР Маршалу Советского Союза Л. Берия сообщение о мерах по борьбе с бандподпольем, созданным германскими спецслужбами на территории Латвии. В документе сообщалось:

"Среди населения организация "Ягдфербанд" стала широко известна как организация, созданная немецкими разведывательными органами. В целях зашифровки этого "Ягдфербанд" изменила свое название и стала именоваться "Латышская организация партизан"… руководитель "Ягдфербанд" Янкавс принимает меры к установлению связи с группой участников организации, убывших в Швецию, и активно проводит работу по объединению разрозненных бандгрупп. …Для оказания практической помощи и организации работы по вскрытию и ликвидации "Ягдфербанд Остланд" в НКВД Латвийской ССР командирован из ГУББ НКВД СССР генерал-майор тов. Калинин с группой оперативных работников".

Вот так родилась "легенда" о существовании на освобожденной территории Латвийской ССР неких "партизан", которые не жалея своих сил и самой жизни "борются" за свободу и независимость Латвии.

"Лесные кошки" не имели никакого отношения "к борьбе за независимость" Латвии, а были немецким диверсионным отрядом, созданным Отто Скорцени

Материалы по розыску руководителя "Диких кошек" гауптштурмфюрера СС Бориса Янкавса в ГУББ НКВД СССР сосредотачивались в агентурном деле "Рейд".

Розыск главаря "Лесных кошек" продолжался почти полтора года. Опытный диверсант постоянно менял места дислокации и подолгу не оставался на одном месте, предпочитая оставаться на ночлег в заранее подготовленных специальных бункерах в лесу, вблизи отдаленных хуторов.

Советские органы безопасности учли, что Янкавс обладает обширной информацией о месте расположения необнаруженных банд и их главарях, приняли решение во что бы то ни стало взять его живьем.

Для поимки Янкавса в декабре 1946 года МВД Латвийской ССР был разработан специальный план по его захвату живым. С этой целью создана агентурная группа по разработке связей Янкавса и установлению его местонахождения.

Значительную помощь в задержании Янкавса оказал арест 11 сентября 1945 года его сожительницы, участницы "СС Ягдфербанд-Ост" Зиедане Мартинсонс - "Зайги". Она назвала чекистам ряд участников "Лесных кошек", находившихся на нелегальном положении, явки, где скрывался Янкавс, и пароли для установления с ним связи.

Вскоре задача была решена. 25 января 1947 года оперативно-войсковой группой МВД в Кулдигском уезде в лесу в специально оборудованном бункере Янкавс был обнаружен. В ходе перестрелки он был ранен и после выздоровления детально допрошен как о своей службе у немцев, так и об оставшихся на свободе бандитах.

4 февраля 1947 года об аресте Бориса Янкавса министр внутренних дел СССР С.Круглов доложил в ГКО и СНК СССР.

От карателя до диверсанта

На допросах Янкавс рассказал, что в конце сентября 1941 года добровольно поступил на службу в "СД Остланд". Уже в октябре того же года немцы направили его под Ленинград в распоряжение СД в Тосно, а затем вскоре перевели в качестве переводчика в "абверкоманду" при разведотделе штаба 18-й армии.

Кстати, под Ленинградом вместе с Янкавсом в местечке Насва карательной деятельностью занимались еще два латышских "национальных героя": Виктор Арайс со своей "командой" и его подчиненный, известный в прошлом латвийский летчик Герберт Цукурс.

Служба Янкавса началась с карательных операций под Ленинградом, где особо отличились еще два латышских "героя" - Виктор Арайс и Герберт Цукурс

На допросе 21 февраля 1947 года Янкавс дал показания о методах работы и карательной деятельности "СД" в Тосно Ленинградской области:

"…мне было известно, что лица, подвергавшиеся аресту в СД, подвергались в ряде случаев жестоким избиениям, а значительная часть из них просто расстреливалась. Причем расстрелы советских граждан являлись не редким явлением и расстреливали таковых примерно в 100 метрах от дома, в котором располагалась СД, и трупы закапывались там же в яме. Место расстрела хорошо известно всем работникам СД, в том числе и мне. Расстреливали, главным образом, немцы сами".

Латышские бойцы, добровольно вступившие в войска СС на Восточном фронте, провожают в последний путь своего товарища. Фото: Немецкий пропагандистский журнал "Signal" №24 / 1943

На следующем допросе, 25 февраля 1947 года, Янкавс продолжил показания о своей службе в германской армии. Как видно из его рассказа, он в составе "СД Остланд" участвовал в карательной экспедиции в декабре 1943 - январе 1944 года. В этой же карательной экспедиции участвовал и личный состав Рижского полицейского полка:

"…В результате практической деятельности этой экспедиции под видом ликвидации партизанских баз было сожжено значительное количество советских деревень, жители которых независимо от пола и возраста эвакуировались вглубь оккупированной немцами территории, часть из них была репрессирована…".

Затем некоторое время Янкавс служил в 15-й латышской дивизии СС, после чего в начале мая 1944 года прибыл в Берлин и зачислен в состав 502-го егерского батальона СС, которым командовал оберштурмбанфюрер СС резерва Отто Скорцени.

В батальоне Янкавс познакомился с заместителем Скорцени - штурмбанфюрером СС Карлом Радлем, последний представил его своему шефу. Как видно из протокола допроса, именно Скорцени был "крестным отцом" латвийских "партизан". Вот как этот эпизод описывал в своих показаниях Янкавс: "…Скорцени в личной беседе мне тогда сообщил, что в результате успешного наступления Красной армии для Германии складывается довольно неприятная обстановка. В связи с изложенным руководящими кругами гитлеровской Германии принято решение об организации в советском тылу на освобождаемых территориях повстанческого подполья по типу партизанских отрядов, которое должно развернуть широкую диверсионно-террористическую и другую подрывную деятельность, и предложил мне приступить к формированию так называемого оперативного штаба в Латвии…".

Затем Янкавса направили на учебу в диверсионно-разведывательную школу в Гааге (Нидерланды). После окончания подготовки, в конце мая 1944-го Янкавс вернулся в Ригу и занялся подбором личного состава для диверсионно-террористической деятельности в советском тылу.

Сдал явки, адреса и пароли

На допросе 26 февраля 1947 года Янкавс поэтапно рассказал, кто и как готовил будущих "партизан". Вместе с ним в Ригу выехали еще три официальных сотрудника "СС Ягдфербанд", все из прибалтийских немцев, во главе с гауптштурмфюрером СС Адрианом фон Фёлькерзамом.

Под руководством Янкавса было разработано положение о целях и практической деятельности "Латвийского оперативного штаба":

"…Должен сказать, что диверсионно-террористическая организация "СС Ягдфербанд" являлась чисто немецкой организацией, которая, как я уже показал, была создана немецкими разведывательными и полицейскими органами с ведома руководящих кругов гитлеровской Германии для организации и проведения подрывной работы на территориях, освобождаемых Советской армией и армиями союзников от немецких захватчиков".

На комплектование "Лесных кошек" были выделены специально завербованные агенты "Фронтовой разведывательной группы 212", "Цеппелина-Норд", СД Риги, а также 40 человек из "команды Арайса", ранее участвовавших в карательных экспедициях против партизан.

На допросах 28 февраля, 14, 15 и 21 марта Янкавс дал подробные показания о формировании "Лесных кошек", их подготовке, экипировке, личном составе, их псевдонимах, агентах, находившихся на легальном положении…

Другими словами, он полностью сдал своих подельников по "партизанской борьбе".

24 марта Янкавсу было зачитано постановление о предъявлении обвинения. На вопрос следователя, признает ли Янкавс себя виновным в предъявленном обвинении, последний ответил: "Виновным себя в предъявленном мне обвинении признаю целиком и полностью… За время пребывания на нелегальном положении и до дня моего ареста я занимался активной диверсионно-террористической деятельностью. Сам лично возглавлял различные бандгруппы, организовывал, а в ряде случаев и сам лично участвовал в совершении диверсионных, террористических и бандитских актов; издавал и распространял антисоветские листовки, призывающие к свержению Советской власти в Латвии, и занимался другой преступной деятельностью".

После предъявления обвинения допросы Янкавса продолжились… Сведения, полученные в результате допросов Янкавса, позволили советским контрразведчикам выйти на след, оставшихся на свободе "партизанах из СС" и к лету 1947 года с "Лесными кошками" было покончено.

Те же латвийские "лесные кошки" и "братья", что уцелели и ушли с немцами на Запад, вскоре приобрели новых хозяев. Теперь уже в лице ЦРУ США.