Как театр начинается с вешалки, так и наше здоровье во многом начинается с состояния зубов. Но правильно ухаживать нас за ними никто не учит. Несколько важных советов "РГ - Неделе" дал врач-стоматолог, эксперт по гнато-нейромышечной стоматологии (GNM) Антон Криворотов.

Итак, задача: сохранить белозубую улыбку как можно дольше. Что для этого нужно делать, как ухаживать за зубами?

Антон Криворотов: Полость рта наполнена разными бактериями, и здоровье зубов зависит от микрофлоры. Вот почему важно ухаживать, а значит, чистить, флоссить и полоскать зубы и рот, поддерживая микробиом в правильном балансе.

Одна из основных задач - не допускать появления кариеса. Если вы еще не приучили себя к регулярным профилактическим визитам к стоматологу, на которых обнаружат и ликвидируют даже намеки на кариес, то хотя бы не тяните, идите к врачу при самых первых симптомах нездоровья. Не допускайте воспаления десен - тут точно не стоит заниматься самолечением, никаких народно-солевых полоскалок без рекомендации профессионала. Время, потраченное на эксперименты над собой, может сыграть с вашими зубами плохую шутку.

Вообще, правила профилактики требуют минимум дважды в год приходить к стоматологу без симптомов, на профессиональную гигиену полости рта.

Вы сказали "чистить, флоссить (то есть применять зубную нить), полоскать", а как это делать правильно? Говорят, что если чистить зубы два раза в день - можно стереть эмаль, и будет только хуже?

Антон Криворотов: Гигиенические процедуры рекомендуются после каждого приема пищи. Для того чтобы "стереть" эмаль, мы, стоматологи, используем алмазные боры, которые вращаются с огромной скоростью. Другими словами, стереть эмаль зубной щеткой практически невозможно, если ее правильно подобрать и чистить правильно. Чаще рекомендуют зубные щетки с ненатуральной щетиной со средней или мягкой степенью жесткости. Движения должны быть выметающими, не горизонтальными.

Чтобы позаботиться о зубах - начать нужно с заботы о правильной микрофлоре во рту

Чем лучше чистить? Говорят, что паста с фтором не для ежедневного применения. Кто-то вообще чистит содой и активированным углем - якобы там нет никакой химии...

Антон Криворотов: К счастью, мы живем в мире прогресса. Целые институты разрабатывают состав зубных паст, постоянно их улучшая. У большинства паст есть сертификат безопасности, значит, были проведены исследования, подтвердившие эффективность состава. Что касается домашних средств, их использование может быть опасным как для зубов, так и для слизистой полости рта. По поводу фтора все неоднозначно. Выбор пасты с фтором может также зависеть и от количества фтора в потребляемой воде. А вот разные парабены и SLS в пастах лучше избегать. Обращайте внимание на индекс RDA (индекс абразивности), чаще рекомендуют использовать пасты с минимальной или средней абразивностью.

Имеет ли смысл тратиться на дорогие пасты? Они действительно лучше? Или мы переплачиваем за рекламу?

Антон Криворотов: Действительно, маркетинг имеет большое влияние на покупателя. Дороже не значит лучше. На мой взгляд, обращать внимание важнее на состав пасты (я рекомендую больше органические), на авторитетность и надежность производителя и на отзывы профессионалов.

Правда ли, что ежедневное применение жидкостей для полосканий, в которых есть антисептик, нарушает микрофлору во рту?

Антон Криворотов: Ополаскиватели, содержащие спирт, - это уже вчерашний день. Большинство ополаскивателей не содержат антисептических компонентов. Обращайте внимание на состав. Надеюсь, вы не путаете "ополаскиватель для полости рта" с "хлоргексидином" - такие растворы совсем не предназначены для ежедневного ухода за полостью рта. При частом полоскании антисептическим раствором действительно можно нарушить микрофлору.

Отчего кровоточат десны? Когда можно справиться самостоятельно и когда нужно бежать к стоматологу?

Антон Криворотов: Чаще всего десны кровоточат из-за неподобающей гигиены полости рта. Скапливается сначала мягкий, еле заметный налет, он притягивает разного рода бактерии, вызывая воспаление.

Иногда причина из-за некачественной работы стоматолога - например, из-за нависающих краев реставраций - пломб, коронок, винилов. Не игнорируйте этот симптом, потому как любое локальное воспаление, в том числе и в полости рта, влияет на функции организма в принципе. Более того, есть ряд системных заболеваний, которые могут проявляться кровоточивостью десен - например, сахарный диабет. Важно установить причину кровоточивости и ликвидировать ее. Так что и тут визит к дантисту вам в помощь.

Нужны ли зубные нити и ирригаторы?

Антон Криворотов: Конечно, нужны. Зубная нить должна быть постоянно с вами, после каждого приема пищи важно флоссить межзубные промежутки. Кариес между зубов (на контактных поверхностях) - самый вялотекущий и незаметный, тем и опасен. Вы его не видите, а он развивается. Чтобы этого не было, нужно держать межзубные контакты в чистоте.

Ирригатор - незаменимая вещь, если у вас коронки, импланты или брекеты. Он позволяет избавиться от остатков пищи в труднодоступных местах, но не заменяет зубную нить.

Такой уход занимает в совокупности не более 15-20 минут в день. И очень важен для сохранения здоровья.

Это правда, что после кислой еды (лимон, например) не надо чистить зубы, так как от кислоты эмаль временно размягчается и щеткой можно ее нарушить?

Антон Криворотов: Не злоупотребляйте прямым воздействием кислоты (любой) на зубы. Тут даже не воздействие на эмаль столь важно - важно не нарушать РH полости рта! Среднее значение РН нестимулированной слюны составляет 6,75 (от 6,2 до 7,4). Есть, кстати, специальные тесты для определения PH, это индикатор здоровья не только полости рта, но и других органов.

В своей практике я видел всего лишь одну пациентку, злоупотребляющую лимонами, у нее действительно было много эрозий эмали, но это все же редкий случай. После фруктов, содержащих кислоту, имеет смысл подождать, пока слюна восстановит нужный баланс, и потом - пожалуйста - чистите.

Полоскать рот водой после горячих блюд - точно не рекомендую. Тут тоже лучше подождать 10 минут после приема горячего.

Щепки, вырезанные из дикорастущих деревьев и кустарников, - это и есть африканские зубные щетки. Местные жители уверяют, что такие "щетки" не только помогают содержать зубы в чистоте, но и лечат, так как растения, из которых делают такие палочки, содержат вещества, убивающие бактерии, которые вызывают кариес и пародонтоз. Сейчас такие палочки можно купить даже в некоторых аптеках в США. В процессе жевания палочки расщепляются на тонкие волокна, которые работают как флосс - нитка для чистки межзубного пространства. Фото: REUTERS

Вопрос ребром

Говорят, из-за COVID-19 "летят" зубы. Так ли это?

Антон Криворотов: Да, есть данные о взаимосвязи состояния полости рта с COVID-19. А именно: если в полости рта есть кариес или даже вялотекущее воспаление или неудовлетворительная гигиена (которая благоприятна для размножения патогенной микрофлоры), то риск присоединения инфекции, включая и коронавирусную, резко увеличивается. Происходит это потому, что входными воротами для присоединения вируса служит слизистая оболочка рта, носа и глотки. Чтобы снизить риск заражения, нужно привести полость рта в порядок. Повторю: важнее всего здоровая микрофлора. Я в сотрудничестве с вирусологами участвовал в разработке препарата на основе бактериофагов для нормализации микрофлоры полости рта и формирования иммунитета - можно использовать подобные средства.

Что касается слухов о том, что после или во время COVID-19 у людей "выпадали" зубы без крови, есть данные о том, что во время заболевания нарушается кровообращение в микрососудистом русле и те сосуды, которые питали зуб и окружающие ткани, перестают это делать. Исходя из этого, зуб может выпасть из лунки.

Укрепление местного иммунитета с использованием бактериофагов поможет усилить защиту.

Кстати

Щепки, вырезанные из дикорастущих деревьев и кустарников, - это и есть африканские зубные щетки. Местные жители уверяют, что такие "щетки" не только помогают содержать зубы в чистоте, но и лечат, так как растения, из которых делают такие палочки, содержат вещества, убивающие бактерии, которые вызывают кариес и пародонтоз. Сейчас такие палочки можно купить даже в некоторых аптеках в США. В процессе жевания палочки расщепляются на тонкие волокна, которые работают как флосс - нитка для чистки межзубного пространства.