Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего в зависимости от действия администрации социальной сети будут приняты соответствующие решения, - сказал Субботин. - Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России". Но если социальная сеть выполнит требования ведомства, санкции в отношении нее будут сняты, добавил он.

Роскомнадзор с 10 марта замедляет работу социальной сети в России из-за неудаления Twitter материалов с запрещенной информацией. Так, действуют ограничения по скорости загрузки фото, аудио и видео для всех мобильных устройств и 50% стационарных компьютеров.

Накануне соцсеть сообщила, что вводит двухфакторную аутентификацию для аккаунтов для повышения безопасности. После включения функции для входа в учетную запись понадобится пароль, а также дополнительные методы защиты: код, подтверждение входа через приложение или физический ключ безопасности. Для того чтобы включить двухфакторную аутентификацию одним из вышеперечисленных способов, в боковом меню необходимо нажать "Еще", затем выбрать пункт "Настройки и конфиденциальность". После чего нажать на меню "Двухфакторная аутентификация" и далее выбрать один из предложенных вариантов - "Текстовое сообщение", "Аутентификация с помощью приложения" или "Секретный ключ".

Если пользователь выберет вариант "Текстовое сообщение", то ему будет отправлено SMS с кодом подтверждения. После этого необходимо его ввести в появившемся окне, и далее появится окно с резервным кодом на экране. Социальная сеть рекомендует сделать снимок экрана с этим кодом и сохранить его для будущего использования. Он позволит получить доступ к учетной записи в случае утери телефона или смены номера.

В случае выбора варианта "Аутентификация с помощью приложения" необходимо скачать на мобильное устройство одно из приложений для двухфакторной аутентификации - Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password. Далее нужно сосканировать специальный QR-код, который добавит аккаунт Twitter в выбранное приложение. Теперь, как только пользователь попытается войти в аккаунт в социальной сети, ему предложат ввести шестизначное число, которое показывается в приложении. Наконец, при использовании "Секретного ключа" понадобится купить специальную "флешку", куда запишется уникальный идентификационный номер аккаунта. Ее нужно будет подключать к устройству каждый раз, как только пользователь будет заново вводить логин и пароль от аккаунта в соцсети.

"Стоимость такого USB-ключа может быть в пределах 1-2 тысяч рублей", - рассказывает Дмитрий Бондарь, директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар".